Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong ở cảng cá tỉnh Lâm Đồng



Khoảng 12 giờ 20 phút trưa 8/8, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi vào bờ kè khu vực phía nam cảng cá Phan Thiết, trên đường Hàn Thuyên, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng nên trình báo cơ quan chức năng.

Người dân đến hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông ở cảng cá Phan Thiết. Ảnh: DP

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an phường Phan Thiết đã đến hiện trường và cùng với người dân đưa thi thể vào bờ.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là N.V.D (SN 1974, người địa phương). Vụ việc đang được xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.