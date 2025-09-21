Ô tô Mercedes lùi đổ trụ bơm, cây xăng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm
Nhận lại toàn bộ số tiền, chị Lê Thị Diễm Châu (44 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, Tây Ninh) đã cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của công an phường.
Ngày 20/9, một ôtô Mercedes lùi trúng trụ bơm tại cây xăng Mai Dịch 1, phường Phú Diễn, Hà Nội, khiến trụ và hai xe máy bốc cháy, song không ai bị thương.
Khoảng 16h05, chiếc Mercedes biển số Hà Nội lùi vào trụ bơm xăng. Sau đó, xe này bất ngờ tăng ga, lùi đổ một trụ xăng, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy đang chờ tiếp nhiên liệu.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, song nhân viên kịp chạy thoát, các đồng nghiệp dùng bình cứu hỏa khống chế.
Đến sáng 21/9, hoạt động tại cửa hàng đã trở lại bình thường. Công an phường Phú Diễn đang phối hợp Đội CSGT số 6 đang xác minh nguyên nhân vụ việc.
Trong giờ chuyển tiết tại Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, một nam sinh lớp 7 đã túm tóc, xô ngã giáo viên khi bị thu đồ chơi sắc nhọn, sự việc được camera lớp ghi lại.