Ô tô Mercedes lùi đổ trụ bơm, cây xăng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Ngày 20/9, một ôtô Mercedes lùi trúng trụ bơm tại cây xăng Mai Dịch 1, phường Phú Diễn, Hà Nội, khiến trụ và hai xe máy bốc cháy, song không ai bị thương.

Ô tô lùi trúng trụ xăng khiến lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh: Chụp từ clip.

Khoảng 16h05, chiếc Mercedes biển số Hà Nội lùi vào trụ bơm xăng. Sau đó, xe này bất ngờ tăng ga, lùi đổ một trụ xăng, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy đang chờ tiếp nhiên liệu.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, song nhân viên kịp chạy thoát, các đồng nghiệp dùng bình cứu hỏa khống chế.

Đến sáng 21/9, hoạt động tại cửa hàng đã trở lại bình thường. Công an phường Phú Diễn đang phối hợp Đội CSGT số 6 đang xác minh nguyên nhân vụ việc.