Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai.

Nghệ sĩ Nhân dân là Cục trưởng vui mừng khi gặp lại "vợ ba" của "Sóng ở đáy sông"
Nghệ sĩ Nhân dân, Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc xúc động hội ngộ diễn viên đóng "vợ ba" trong phim "Sóng ở đáy sông" năm xưa.
Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tại Đại Hội ông Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Thái Nguyên giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2025- 2030.
Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí. Ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.
Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.