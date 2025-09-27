Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I theo mô hình "Đại hội số"

Một trong những nội dung trọng tâm được công bố tại buổi họp báo là việc Lào Cai sẽ tiên phong tổ chức "Đại hội số". Toàn bộ quy trình điều hành, quản lý và tác nghiệp, từ khâu đăng ký, quản lý đại biểu, cung cấp tài liệu, điều hành thảo luận, cho đến công tác truyền thông và lưu trữ văn kiện, đều sẽ được số hóa.

Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Hoàng Hữu.

Việc triển khai mô hình này không chỉ thể hiện sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng mà còn khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện, xây dựng thành công chính quyền số, xã hội số và hướng tới công dân số.



Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Đức Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo Tỉnh ủy Lào Cai, các dự thảo văn kiện được biên tập với tiêu chí ngắn gọn, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Nội dung văn kiện đã tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo lớn của Trung ương, đặc biệt là tinh thần cốt lõi của dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh đó, các văn kiện cũng kế thừa những mục tiêu, giải pháp đặc thù của hai tỉnh trước khi hợp nhất, thể hiện tinh thần đổi mới, cầu thị và khát vọng mạnh mẽ đưa Lào Cai vươn mình phát triển trong giai đoạn mới.

Bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kết luận tại buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hữu.

Công tác chuẩn bị nhân sự và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ Đại hội đã được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn.

Cũng trong khuôn khổ buổi họp báo, Tỉnh ủy Lào Cai đã chính thức ra mắt chuyên trang thông tin điện tử tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đây sẽ là kênh thông tin chính thức, cung cấp toàn diện và kịp thời mọi thông tin liên quan đến Đại hội tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, là dấu mốc quan trọng cho chặng đường phát triển mới của tỉnh, sau khi hợp nhất hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 28/9 - 30/9/2025) với sự tham dự của 440 đại biểu đại diện cho trên 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

