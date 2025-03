Ông Trump bất ngờ đe dọa ông Zelensky sẽ gặp 'vấn đề lớn' Ông Trump bất ngờ đe dọa ông Zelensky sẽ gặp 'vấn đề lớn'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Tổng thống Ukraine Zelensky nên suy nghĩ kỹ trước khi từ chối phiên bản mới nhất của thỏa thuận khoáng sản do Washington đề xuất - vốn đã khắt khe hơn nhiều so với dự thảo trước đó bị hủy bỏ do sự nổi giận của nhà lãnh đạo Ukraine tại Nhà Trắng.