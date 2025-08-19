Ông Trump nói về khả năng đột phá trong đàm phán với Ukraine; Ông Putin đã đồng ý gặp ông Zelensky trong vòng 2 tuần

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh RT

Viết trên tài khoản Truth Social của mình sau các cuộc hội đàm tại Nhà Trắng với ông Zelensky và những người ủng hộ chủ chốt của ông ở Tây Âu, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp như vậy trong cuộc điện đàm với ông Putin.

“Sau khi kết thúc các cuộc họp, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp tại địa điểm sẽ được xác định giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky”, ông Trump viết.

“Sau cuộc họp đó, chúng ta sẽ có một cuộc gặp, gồm hai Tổng thống và tôi. Một lần nữa, đây là một bước đi rất tốt, rất sớm cho một cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm".

Ông Trump cho biết các cuộc họp tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, "sẽ được cung cấp bởi nhiều quốc gia châu Âu, với sự phối hợp của Mỹ". “Mọi người đều rất vui mừng về khả năng HÒA BÌNH cho Nga/Ukraine”, ông Trump viết.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong vòng hai tuần tới trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Merz nói với các phóng viên vào tối thứ Hai rằng địa điểm của cuộc họp đó vẫn chưa được xác định.

Ông cho biết hội nghị thượng đỉnh như vậy cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng ông không biết liệu ông Putin có "đủ can đảm" để tham dự hội nghị thượng đỉnh như vậy hay không.