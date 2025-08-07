Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết như thế tại Đại hội Đại biểu phường Trấn Biên lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc ngày 7/8.

Phường Trấn Biên - Trung tâm hành chính mới với gần 200.000 dân

Từ ngày 1/7, phường Trấn Biên chính thức đi vào hoạt động. Đây là địa bàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 phường cũ của thành phố Biên Hòa gồm: Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa và An Bình.

Phường Trấn Biên hiện là đơn vị hành chính cấp xã có dân số đông nhất tỉnh Đồng Nai với gần 200.000 người.



Đại hội Đại biểu phường Trấn Biên lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc ngày 7/8. Ảnh: Nguyên Vỹ

Sau sắp xếp, phường Trấn Biên cũng trở thành phường trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai mới. Nơi đây được ví như "siêu phường" lớn nhất của tỉnh cả về quy mô dân số lẫn vai trò chính trị, hành chính.

Tên gọi Trấn Biên không chỉ mang dấu ấn lịch sử mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với vùng đất Biên Hòa. Tên gọi này khơi dậy niềm tự hào của người dân và nhấn mạnh vai trò trung tâm của vùng đất đầu nguồn phía Nam xưa.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I, nhiều dự án hạ tầng đô thị trọng điểm đã và đang được triển khai.

Tỉnh Đồng Nai xác định đây là địa bàn ưu tiên đầu tư, tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ hạ tầng. Nhiều công trình chuyển biến tích cực về tiến độ thi công.

Đại hội cũng xác định phường Trấn Biên cần phát triển theo hướng đô thị hiện đại, dịch vụ thương mại chất lượng cao. Lợi thế lớn là vị trí ven sông Đồng Nai cần được phát huy tốt để tạo động lực cho phát triển kinh tế và cảnh quan đô thị.

Một dự án nhà ở xã hội ở phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Trấn Biên đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chính quyền phải nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện”. Đồng thời, địa phương sẽ triển khai xây dựng chính quyền số để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm hằng năm đạt 12–14%, tốc độ tăng thu ngân sách đạt bình quân 20% mỗi năm. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt khoảng 180 triệu đồng.

Phường Trấn Biên là biểu tượng phát triển mới của tỉnh Đồng Nai

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, trong thời gian ngắn, chính quyền thành phố Biên Hòa cũ và nay là phường Trấn Biên đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến và cách làm hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Nhiều vấn đề tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ của Biên Hòa cũ đang được phường Trấn Biên giải quyết có kết quả”.

Ông cho rằng Biên Hòa từng là trung tâm đô thị lớn nhưng nhiều tiêu chí đô thị chưa đạt chuẩn, như điện chiếu sáng, nhà tang lễ, quy hoạch tổng thể.



Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ phường Trấn Biên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế này không nhằm phê bình mà là để chính quyền phường Trấn Biên tập trung tháo gỡ, nâng cao chất lượng đô thị, đời sống xã hội và năng lực kinh tế.

Một trong những nội dung trọng tâm mà Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh là việc xử lý KCN Biên Hòa 1. Đây là KCN tồn tại lâu năm, có chủ trương di dời từ năm 2009 nhưng chậm triển khai.

Hiện nay, phường Trấn Biên đã và đang tích cực thực hiện việc di dời các doanh nghiệp tại khu vực này. Đồng Nai không chấp nhận để môi trường bị ô nhiễm vì lợi ích của một nhóm doanh nghiệp nào đó.

“Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, Biên Hòa rồi nay là phường Trấn Biên đã có cách làm hợp lý”, ông nói. Việc thu hồi đất và di dời các nhà máy không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng khẳng định Trấn Biên chính là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội mới của tỉnh Đồng Nai. “Phường Trấn Biên đã, đang và sẽ tiếp tục là biểu tượng của tỉnh Đồng Nai”, ông Vũ Hồng Văn khẳng định.



Đại hội Đảng bộ phường Trấn Biên lần thứ I thành công tốt đẹp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, nhiệm kỳ mới sẽ có không ít khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Trấn Biên quán triệt, thấm nhuần và thực hiện nghiêm quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm về tinh thần đoàn kết. Trong đó, cần chú trọng đoàn kết trong xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cấp ủy nhiệm kỳ mới cần cụ thể hóa từng phần việc, từng nhiệm vụ để xây dựng phường Trấn Biên trở thành trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh. “Đồng thời phải tạo sinh kế cho người dân, tăng thu ngân sách và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.