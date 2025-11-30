Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Thế giới
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 19:15 GMT+7

Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga

Chủ nhật, ngày 30/11/2025 19:15 GMT+7
Ukraine đã đồng bộ hóa các lệnh trừng phạt chống Nga với Mỹ và cũng áp đặt các hạn chế đối với những cá nhân tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất máy bay không người lái của Nga.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Chúng tôi tiếp tục nỗ lực trừng phạt – hai quyết định mới đã được đưa ra hôm nay. Trong khuôn khổ gói thỏa thuận đồng bộ với Mỹ, Ukraine đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 26 pháp nhân Nga có liên quan đến lĩnh vực năng lượng", Văn phòng cho biết. "Trong số đó có Rosneft, các doanh nghiệp của Rosneft, và các công ty thuộc Tập đoàn Lukoil. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các bộ phận của ngành này, vốn cung cấp khoảng 55% sản lượng dầu của Nga".

Sắc lệnh thứ hai đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với 36 cá nhân và 13 pháp nhân có liên quan đến việc sản xuất và vận hành máy bay không người lái của Nga, bao gồm cả những cá nhân có liên quan đến trung tâm Rubicon, nơi thử nghiệm các mẫu vũ khí mới và tham gia chiến đấu chống lại Ukraine.

Ngoài ra, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng chống lại các công ty Nga tham gia vào việc phát triển và sản xuất UAV trinh sát và tấn công, máy bay không người lái FPV và hệ thống máy bay không người lái; chống lại cái gọi là các quỹ từ thiện của Nga và các phong trào tình nguyện hỗ trợ lực lượng Nga; chống lại các nhà mạng di động Nga cung cấp thẻ SIM cho máy bay không người lái Shahed để điều hướng và kiểm soát.

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng ông đã xác định các ưu tiên chính cho chính sách trừng phạt của Ukraine cho đến cuối năm, bao gồm việc đồng bộ hóa hơn nữa với các đối tác, chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20 của EU và tăng cường các hạn chế đối với hạm đội ngầm, sản xuất quân sự, cộng tác viên và tuyên truyền viên của Nga.

Cuộc chiến cuối cùng: Euroclear gây sức ép buộc châu Âu công nhận chiến thắng của Nga và giải phóng tài sản

Giới tài chính châu Âu đang phát đi tín hiệu rằng kết quả của cuộc chiến không thể bị phủ nhận nữa, khi Euroclear cảnh báo rằng tài sản bị đóng băng của Nga và thất bại sắp xảy ra của Ukraine đe dọa làm đảo lộn sự ổn định của EU.

Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

Thế giới
Người đàn ông giữ một cục đá nhiều năm vì tưởng là vàng, hóa ra nó còn quý hơn cả vàng

'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine

Thế giới
'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự

Thế giới
Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự

Một quốc gia thành viên EU tuyên bố 'vỗ mặt', không cần sự cho phép của châu Âu để gặp gỡ người Nga

Thế giới
Một quốc gia thành viên EU tuyên bố 'vỗ mặt', không cần sự cho phép của châu Âu để gặp gỡ người Nga

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro
Thể thao

Thủ quân U22 Việt Nam: Khoác áo ĐTQG từ năm 19 tuổi, được định giá 300.000 euro

Thể thao

Tiền vệ Khuất Văn Khang vừa được HLV Kim Sang-sik lựa chọn làm thủ quân U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút nhất khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam
Xã hội

Không phải biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đây mới là điều thu hút nhất khi đến đặc khu lớn nhất Việt Nam

Xã hội

Mới đây, bạn Nguyễn Thanh Nhật (An Giang) đã đăng tải loạt chia sẻ cùng những bức ảnh tuyệt đẹp chụp tại đặc khu Phú Quốc, khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa. Thú vị là điều khiến chàng trai gen Z say mê không nằm ở “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” vốn quen thuộc, mà lại đến từ những trải nghiệm độc đáo và rất riêng mà cậu bắt gặp trong hành trình khám phá đảo ngọc.

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ
Văn hóa - Giải trí

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

Văn hóa - Giải trí

BTV Thu Uyên nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp thanh lịch. Ít ai biết, cô học thạc sĩ tại Mỹ, từng là giảng viên đại học.

Chuyển đổi số không phải dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu
Nhà nông

Chuyển đổi số không phải dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu

Nhà nông

Chia sẻ kinh nghiệm với các thanh niên nông thôn ở Hải Phòng về việc livestream quảng bá nông sản, các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok khẳng định: “Chuyển đổi số không phải để dành cho người giỏi công nghệ mà dành cho người dám bắt đầu”.

Xã Long Hải của TPHCM mới (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) xây dựng nông thôn mới và tầm nhìn đô thị
Nhà nông

Xã Long Hải của TPHCM mới (Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) xây dựng nông thôn mới và tầm nhìn đô thị

Nhà nông

Xã Long Hải, TPHCM (hình thành từ việc sáp nhập từ thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh và xã Phước Hưng, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cũ) đã tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị. Phóng viên Báo Dân Việt đã có buổi trao đổi với ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai
Pháp luật

Điều tra vụ xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai

Pháp luật

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra làm rõ các đối tượng phá, xâm hại gần 95ha rừng tại thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn.

Ngô Nhân Tịnh: Từ danh sĩ Nam Bộ đến công thần triều Nguyễn và nỗi oan thế sự
Đông Tây - Kim Cổ

Ngô Nhân Tịnh: Từ danh sĩ Nam Bộ đến công thần triều Nguyễn và nỗi oan thế sự

Đông Tây - Kim Cổ

Không chỉ là một danh sĩ nổi tiếng đất Gia Định, Ngô Nhân Tịnh còn là bậc công thần khai mở triều Nguyễn.

'Một sai lầm nghiêm trọng', Đức thừa nhận một lỗi nghiêm trọng mà Nga có thứ có thể cứu vãn
Thế giới

"Một sai lầm nghiêm trọng", Đức thừa nhận một lỗi nghiêm trọng mà Nga có thứ có thể cứu vãn

Thế giới

Nền kinh tế đất nước đang suy thoái, và chỉ có dầu khí Nga mới có thể cứu vãn, Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) tuyên bố. Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức (Alternative for Germany) đang yêu cầu nối lại hoạt động mua dầu.

Tin nóng 30/11: LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận?
Thể thao

Tin nóng 30/11: LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận?

Thể thao

LĐBĐ Malaysia kiện ngược 7 cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam... ôm hận? Chelsea muốn mua trung vệ Murillo của Nottingham Forest; ĐT Futsal nữ Việt Nam hòa ĐT Futsal nữ Trung Quốc 2-2; Bất ngờ mất Asencio, Real Madrid khủng hoảng trung vệ; Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cưới "chị đẹp" tiếp viên hàng không.

Từ 18 giờ hôm nay, thông tuyến đèo Mimosa sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy
Tin tức

Từ 18 giờ hôm nay, thông tuyến đèo Mimosa sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy

Tin tức

Sau 10 ngày sạt lở gây đứt gãy, người và phương tiện đã được lưu thông toàn tuyến đèo Mimosa sau 18 giờ ngày 30/11.

Tình huống pháp lý vụ tài xế lái xe ô tô ở Tây Ninh tông xe vào cảnh sát giao thông
Bạn đọc

Tình huống pháp lý vụ tài xế lái xe ô tô ở Tây Ninh tông xe vào cảnh sát giao thông

Bạn đọc

Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, Tây Ninh) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ sau khi cố ý điều khiển ô tô đâm vào mô tô đặc chủng, cản trở cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Theo luật sư, với tính chất nguy hiểm của vụ việc, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất 7 năm tù theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Kỳ vọng từ lớp đào tạo nghề cho nông dân ở một xã miền núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên
Nhà nông

Kỳ vọng từ lớp đào tạo nghề cho nông dân ở một xã miền núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên

Nhà nông

Từ việc đăng ký trên cơ sở khảo sát nhu cầu về nhóm ngành nghề đào tạo. Xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên đã mở lớp nấu ăn cho 35 học viên tại thôn Pàn Xả với kỳ vọng, sau đào tạo sẽ có những tổ, đội nấu ăn nhằm cung cấp dịch vụ cỗ bàn không chỉ trên địa bàn xã.

Phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Thiết bị Công ty Xi măng Bỉm Sơn gặp sự cố, dân hứng chịu bụi đen kèm mùi nặng
Bạn đọc

Phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa): Thiết bị Công ty Xi măng Bỉm Sơn gặp sự cố, dân hứng chịu bụi đen kèm mùi nặng

Bạn đọc

Thời gian qua, nhiều hộ dân sống ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) gần nhà máy xi măng Bỉm Sơn liên tục phản ánh tình trạng bụi đen và mùi khó chịu xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Tranh thủ thời tiết lý tưởng, giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ 'săn' ảnh Giáng sinh sớm
Xã hội

Tranh thủ thời tiết lý tưởng, giới trẻ Hà Nội xúng xính lên đồ "săn" ảnh Giáng sinh sớm

Xã hội

Không khí lạnh năm nay đến sớm nhưng thời tiết ban ngày vẫn duy trì sự dễ chịu với bầu trời trong và nhiều nắng, chính vì thế, nhiều bạn trẻ đã lên đồ săn ảnh Giáng sinh sớm tại các quán cà phê, tránh tình trạng quá tải vào mùa cao điểm.

Nghệ sĩ Ưu tú là 'Táo Giao thông' gây bất ngờ khi làm công nhân môi trường
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú là "Táo Giao thông" gây bất ngờ khi làm công nhân môi trường

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung gây bất ngờ với trải nghiệm là công việc của công nhân môi trường đô thị.

Kết nối nghĩa tình xứ Thanh từ Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam
Chuyển động Sài Gòn

Kết nối nghĩa tình xứ Thanh từ Giải vô địch bóng đá Thanh Hóa miền Nam

Chuyển động Sài Gòn

Giải vô địch bóng đá Thanh Hoá miền Nam năm 2025 sẽ diễn ra từ 7/12/2025-11/1/2026, là sân chơi kết nối nghĩa tình của những người dân xứ Thanh xa quê.

So găng năng lực các doanh nghiệp đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD
Kinh tế

So găng năng lực các doanh nghiệp đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD

Kinh tế

Nhiều doanh nghiệp đã đề xuất tham gia cuộc đua đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây là dự án có quy mô lớn, vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng cho thấy năng lực để đảm nhận siêu dự án này.

Xe chở rác chạy vào đường có biển giới hạn 10 tấn, dân đẩy xe rùa vá đường
Chuyển động Sài Gòn

Xe chở rác chạy vào đường có biển giới hạn 10 tấn, dân đẩy xe rùa vá đường

Chuyển động Sài Gòn

Thấy đường Thuận Giao 17, TP.HCM xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi, người dân đẩy xe rùa, xin xà bần vá đường thì lại bị xe chở rác băm nát.

Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn
Nhà nông

Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn

Nhà nông

Việc bổ sung thảo dược vào khẩu phần ăn giúp lươn tăng sức đề kháng, giảm stress khi nuôi mật độ cao, hạn chế sử dụng kháng sinh, giảm chi phí thức ăn. Trong suốt quá trình nuôi, các bể thí điểm cũng ghi nhận rất ít tình trạng dịch bệnh, cho thấy mô hình vận hành ổn định và an toàn.

Vụ tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh: Một phụ nữ không qua khỏi
Pháp luật

Vụ tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh: Một phụ nữ không qua khỏi

Pháp luật

Sau khi lái ô tô Lexus màu trắng tông thẳng vào nhóm 3 phụ nữ và một em bé đứng trong sân nhà, đối tượng Nguyễn Tấn Thành đã bị lực lượng chức năng truy bắt và khống chế tại khu vực biên giới. Một nạn nhân nữ đã tử vong tại bệnh viện.

Thủ tướng Hungary cảnh báo về 'trận động đất chính trị' ở châu Âu
Thế giới

Thủ tướng Hungary cảnh báo về "trận động đất chính trị" ở châu Âu

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng việc thừa nhận Ukraine đã thất bại trong cuộc xung đột với Nga sẽ gây ra một "cơn địa chấn chính trị" ở châu Âu. Ông cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo phương Tây đang chuẩn bị điều quân và biến cuộc xung đột này thành "một trò kinh doanh".

Vietjet thông tin 'nóng' về 69 máy bay Airbus A320/A321
Kinh tế

Vietjet thông tin "nóng" về 69 máy bay Airbus A320/A321

Kinh tế

Hãng hàng không Vietjet vừa công bố đã hoàn tất cập nhật 69 máy bay Airbus A320/A321, sớm gần 4 giờ so với thời hạn của cơ quan chức năng và Airbus.

Kinh tế tư nhân TP.HCM trước cơ hội mới
Chuyển động Sài Gòn

Kinh tế tư nhân TP.HCM trước cơ hội mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 cùng những cam kết về sự đồng hành và phản biện xã hội đang củng cố niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân. Cơ hội tăng trưởng chất lượng cao cho siêu đô thị đã được mở ra, nhưng đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ trong tư duy và hành động.

Khởi tố, bắt tạm giam 9 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn trên TikTok
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 9 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ mâu thuẫn trên TikTok

Pháp luật

Ngày 30/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 thanh thiếu niên về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh, bị bắt khi lái xe máy trốn ra biên giới
Pháp luật

Tài xế lao ô tô gây trọng thương 2 người ở Tây Ninh, bị bắt khi lái xe máy trốn ra biên giới

Pháp luật

Nguyễn Tấn Thành, 45 tuổi, bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang di chuyển bằng xe máy về phía cửa khẩu Mộc Bài sau khi lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng ở Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

“Cú quay xe” với U19 SLNA vào phút 89
Thể thao

“Cú quay xe” với U19 SLNA vào phút 89

Thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An vừa ban hành văn bản mới, đồng ý cử U19 SLNA tiếp tục tham gia Giải U19 Quốc gia 2026 theo đúng kế hoạch, sau khi thu hồi công văn trước đó liên quan đến việc chưa có căn cứ cử đội bóng trẻ dự giải.

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim Việt giờ vàng - 'Cách em một milimet'
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên bị ghét nhất phim Việt giờ vàng - "Cách em một milimet"

Văn hóa - Giải trí

Nhân vật Nga do Ngọc Trâm thể hiện trong "Cách em một milimet" khiến khán giả vừa sợ hãi vừa mệt mỏi với tính cách hay đổ lỗi, luôn đóng vai nạn nhân.

Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ
Tin tức

Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ

Tin tức

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 217-KL/TW của Ban Bí thư về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 194-QĐ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Mức lương của cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập mới nhất thế nào?
Xã hội

Mức lương của cán bộ, công chức cấp xã sau sáp nhập mới nhất thế nào?

Xã hội

Sau sáp nhập, nhiều xã phường bị nhập thành một. Vị trí việc làm, chức danh của nhiều cán bộ, công chức cũng có những thay đổi nhất định. Tuy vậy, mức lương của công chức cấp xã, phường cơ bản chưa có gì thay đổi.

