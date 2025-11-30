Ông Zelensky công bố hai quyết định trừng phạt mới đối với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết: "Chúng tôi tiếp tục nỗ lực trừng phạt – hai quyết định mới đã được đưa ra hôm nay. Trong khuôn khổ gói thỏa thuận đồng bộ với Mỹ, Ukraine đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 26 pháp nhân Nga có liên quan đến lĩnh vực năng lượng", Văn phòng cho biết. "Trong số đó có Rosneft, các doanh nghiệp của Rosneft, và các công ty thuộc Tập đoàn Lukoil. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các bộ phận của ngành này, vốn cung cấp khoảng 55% sản lượng dầu của Nga".

Sắc lệnh thứ hai đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với 36 cá nhân và 13 pháp nhân có liên quan đến việc sản xuất và vận hành máy bay không người lái của Nga, bao gồm cả những cá nhân có liên quan đến trung tâm Rubicon, nơi thử nghiệm các mẫu vũ khí mới và tham gia chiến đấu chống lại Ukraine.

Ngoài ra, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng chống lại các công ty Nga tham gia vào việc phát triển và sản xuất UAV trinh sát và tấn công, máy bay không người lái FPV và hệ thống máy bay không người lái; chống lại cái gọi là các quỹ từ thiện của Nga và các phong trào tình nguyện hỗ trợ lực lượng Nga; chống lại các nhà mạng di động Nga cung cấp thẻ SIM cho máy bay không người lái Shahed để điều hướng và kiểm soát.

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng ông đã xác định các ưu tiên chính cho chính sách trừng phạt của Ukraine cho đến cuối năm, bao gồm việc đồng bộ hóa hơn nữa với các đối tác, chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20 của EU và tăng cường các hạn chế đối với hạm đội ngầm, sản xuất quân sự, cộng tác viên và tuyên truyền viên của Nga.