Phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản, nghi phạm là người làm thuê cho nạn nhân

Tuyên dương tinh thần, thành tích xuất sắc của lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, ông Lê Thành Út đã trao tặng giấy khen và thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho 2 đơn vị: Tập thể Phòng PC01, Công an tỉnh Long An và tập thể Công an huyện Bến Lức; cùng 6 cá nhân chiến sĩ, mỗi người 1 triệu đồng.

Nguyễn Công Khánh (sinh năm 1984, đăng ký thường trú: Lê Lợi, Châu Thành, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) là người làm thuê cho bà N.T.M.U, đã cố ý sát hại bà U, cướp tài sản. Ảnh: CABL

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức Lê Thành Út đã tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản ngày 18/1 tại ấp 5, xã Lương Bình. Ảnh: CABL

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/1, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân, tại cây xăng Tuyết Dung 1, ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà N.T.M.U (sinh năm 1967) bị thương nặng trong phòng ngủ, két sắt trong phòng cũng bị mở tung.

Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Công an huyện Bến Lức lập tức vào cuộc điều tra.

Qua truy xét nhanh, nhận thấy đối tượng Nguyễn Công Khánh (sinh năm 1984, đăng ký thường trú tại đường Lê Lợi, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) là người làm thuê cho bà N.T.M.U có biểu hiện nghi vấn nên mời làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do đang thiếu nợ nhiều tiền nên Khánh nảy sinh ý định cướp tài sản. Tổng số tiền thu hồi lại của bị hại là 25.102.000 đồng.

Công an huyện Bến Lức đã điều tra, khám phá nhanh vụ án chỉ sau 1 giờ đồng hồ tiếp nhận.

Qua vụ việc, Chủ tịch UBND huyện mong rằng người dân cần hết sức đề cao cảnh giác, lực lượng Công an huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đặc biệt là cao điểm thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.