Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Chiều 20/2, tại kỳ họp thứ 21 HĐND TP.HCM khóa X, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết, bầu ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM không chỉ là niềm vinh dự với cá nhân ông, mà còn là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Tôi sẽ kế thừa và phát huy thành quả, tinh thần đoàn kết của những thế hệ đi trước đã không ngừng xây dựng, dốc sức, trí tuệ, năng lực, tâm huyết để góp phần vào thắng lợi của Đảng và thành phố", tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói.

Ông cũng xin hứa bằng cả trái tim, khối óc, phụng sự cho nhân dân và TP.HCM. Ông mong nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, địa phương, của các tổ chức chính trị xã hội...

Ông Nguyễn Văn Được, tân Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Xuân Huy

Cũng trong buổi chiều nay, HĐND TP.HCM thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM với ông Phan Văn Mãi. Trước đó, ngày 18/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Xuân Huy

Sáng cùng ngày, HĐND tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) năm 2025. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã ra nghị quyết đồng ý cho ông Nguyễn Văn Được , Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh Long An khoá X, nhiệm kỳ 2021–2026, do được điều động công tác đến Thành ủy TP.HCM.

HĐND tỉnh cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Được. Kết quả, có 58/58 đại biểu có mặt bỏ phiếu thống nhất (đạt tỉ lệ 98,3% tổng số đại biểu).