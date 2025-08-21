Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Sáng 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thới Đông (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên chính thức, với sự tham dự của 130 đại biểu đại diện cho 561 đảng viên thuộc 28 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Xã An Thới Đông mới được thành lập từ sự hợp nhất của xã Lý Nhơn và một phần xã An Thới Đông cũ thuộc huyện Cần Giờ cũ.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các thành viên Tổ công tác số 05 của Thành ủy; nguyên lãnh đạo huyện Cần Giờ; lãnh đạo xã An Thới Đông và đông đảo đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thới Đông lần thứ I. Ảnh: T.T

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh, Đại hội lần thứ I diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. Trong quá trình chuẩn bị, Đảng bộ xã đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để hoàn thiện văn kiện; đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua, công trình thiết thực chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hầu hết chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt và vượt. Diện mạo xã thay đổi rõ nét, đời sống nhân dân được nâng cao, an ninh chính trị và trật tự xã hội giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố.



Định hướng nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu xã An Thới Đông khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và định hướng của địa phương trong giai đoạn 2025 – 2030.

Đặc biệt, địa phương phải phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; sớm định hình không gian phát triển mới, phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.T

Phó chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu xã An Thới Đông chú trọng thực hiện các chương trình trọng điểm và công trình đột phá; tập trung đầu tư hạ tầng để tạo đòn bẩy cho mục tiêu phát triển của xã; xây dựng hệ thống giao thông kết nối với các xã lân cận để thúc đẩy sự liên kết phát triển vùng, phát triển diêm nghiệp, xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP…

Theo ông Dũng, để phát triển bền vững, các xã: Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An cần chú trọng liên kết vùng. “Khi có sự liên kết giữa 4 xã, Cần Giờ sẽ hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, phát huy tối đa tài nguyên, thu hút các nhà đầu tư, tạo việc làm, phát triển ngành nghề truyền thống và tạo đà cho sự phát triển toàn diện của địa phương”, ông Dũng nói.



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 đại biểu, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đại biểu. Bà Cổ Thị Ngọc Điệp được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ông Phan Lê Hoài Phong làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Ông Trần Hoàng Vũ làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã An Thới Đông tập trung thực 4 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Chương trình phát triển hạ tầng và Chương trình nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.

Trong dịp này, Đại hội cũng phát động ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng mưa lũ, quyên góp được 60,88 triệu đồng.