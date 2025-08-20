Xã Cần Giờ phải trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế

Đảng bộ xã Cần Giờ (TP.HCM) vừa tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào ngày 20/8. Dự đại hội có ông Đặng Minh Thông – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Minh – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hay và 200 đại biểu.

Đảng bộ xã Cần Giờ Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: T.T

Trong giai đoạn 2025 – 2030, Đảng bộ xã Cần Giờ đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Địa phương sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và phát triển Cần Giờ theo hướng dịch vụ – thương mại – du lịch, trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm vóc khu vực và quốc tế, nơi người dân được thụ hưởng chất lượng sống ngày càng nâng cao.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - một siêu dự án đang được triển khai tại địa phương. Ảnh: V.G

Đại hội đã thông qua 33 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng – chính quyền và các nhiệm vụ mở rộng. Đặc biệt, nhiệm kỳ này, xã Cần Giờ xác định 4 khâu đột phá nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng bộ xã Cần Giờ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm theo hướng 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Trong thời gian tới, trên địa bàn xã sẽ triển khai đầu tư nhiều công trình, dự án có quy mô lớn, đồng thời cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để đề xuất, kiến nghị bổ sung các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển hạ tầng xã hội, phục vụ người dân, nâng cao chất lượng sống. Xã cần triển khai nghiêm túc các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành ủy, nhất là các nội dung thuộc “Bộ tứ trụ cột”.

Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông (áo trắng, chính giữa) dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.T

Bên cạnh đó, cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời bám sát định hướng Quy hoạch tích hợp của TP.HCM sau sáp nhập. Việc phát triển xã Cần Giờ cần được đặt trong mối liên kết đồng bộ với các xã và địa phương lân cận, hình thành trục phát triển đô thị – logistics – du lịch – dịch vụ.

"Với lợi thế khu dự trữ sinh quyển thế giới, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ thống giao thông kết nối đồng bộ đang và sẽ được đầu tư hoàn thiện trong thời gian tới đây, xã Cần Giờ cần phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, nguồn lực sẵn có để xây dựng phát triển trở thành đô thị du lịch sinh thái biển có tầm cỡ khu vực và quốc tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đại biểu. Ông Nguyễn Ngọc Vũ giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã. Ông Kha Văn Phước giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Ông Võ Hữu Thắng giữ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.