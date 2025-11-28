Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 28/11/2025 18:37 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế tập thể và tư nhân như “bệ đỡ” và “động lực” của nền kinh tế

An Linh Thứ sáu, ngày 28/11/2025 18:37 GMT+7
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một bên là "bệ đỡ nơi làng quê", một bên là "động lực nơi thị trường".
Chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025 với chủ đề "Liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp".

Tại Diễn đàn, phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm chia sẻ, trao đổi, đề xuất những định hướng chiến lược, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã-một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham quan các gian hàng tại Diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, Diễn đàn năm nay đã lựa chọn nội dung hết sức thiết thực và trọng tâm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kép cho cả hai lĩnh vực quan trọng là kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể.

Theo đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW được xác định là nền tảng nhằm định hình và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tới, Đảng xác định mục tiêu "kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Nghị quyết số 68-NQ/TW, Bộ Chính trị cũng đã khẳng định rõ quan điểm "kinh tế tư nhân, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước vươn lên phát triển thịnh vượng".

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: "Đây có thể coi là một nét ưu việt đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta khi Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi thành phần và mọi người dân đều được hưởng thành quả của tăng trưởng, không một ai bị bỏ lại phía sau".

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một bên là "bệ đỡ nơi làng quê", một bên là "động lực nơi thị trường".

Hiện, các hợp tác xã (HTX) đóng vai trò hỗ trợ cho kinh tế tư nhân, đặc biệt là kinh tế hộ thành viên của HTX; là nhân tố thúc đẩy trong việc liên kết với doanh nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đóng vai trò là nhân tố kéo trong chuỗi giá trị sản xuất liên kết với các hợp tác xã.

Theo lãnh đạo Chính phủ, mối quan hệ hợp tác giữa hợp tác xã và doanh nghiệp đã vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống, trở thành đối tác trong việc hình thành các cụm liên kết theo chuỗi giá trị, không những trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Hiện, đã có nhiều mô hình thành công, đã xuất hiện các hình thức liên kết sâu như góp vốn và mua cổ phần, củng cố sự gắn kết lợi ích lâu dài. Việc thúc đẩy liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết, mang tính dài hạn và là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể và tư nhân theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra hoạt động liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng do một số nguyên nhân như số lượng và chất lượng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn ít, quy mô liên kết sản xuất còn nhỏ lẻ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn e ngại rủi ro do chưa tin tưởng vào năng lực thực hiện của hợp tác xã, nhất là đối với các hoạt động yêu cầu kỹ thuật, trình độ chuyên môn cao; Công tác triển khai, khả năng tiếp cận chính sách của các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa cao; Nhận thức về tầm quan trọng, lợi ích từ việc tham gia liên kết còn chưa đầy đủ; từ đó chưa tạo thành động lực thực sự trong việc liên kết.

Phó Thủ tướng khẳng định, Diễn đàn mở để "4 nhà" (nhà doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và Nhà nước) cùng tích cực trao đổi, tương tác để làm rõ ý nghĩa, vai trò và thực trạng và đề xuất các giải pháp cho hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã tại nước ta. Vì vậy, ông yêu cầu các đại biểu, chuyên gia cần thẳng thắn trao đổi, đóng góp có trách nhiệm trên cơ sở tập trung vào một số nội dung chính.

Trong đó, cần đánh giá thực trạng, cơ hội từ việc liên kết; những vướng mắc, thách thức đang cản trở liên kết; những bài học, kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng đối với Việt Nam.

Nhìn nhận được thực trạng, nguyên nhân, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đại biểu kiến nghị các giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các mô hình liên kết, nhất là về cơ chế, chính sách; công tác phối hợp của bộ, ngành, địa phương; thu hút nguồn lực; nâng cao vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ.

Ngoài ra, góp ý cho Chính phủ, bộ quản lý chuyên ngành để hoàn thiện hơn nữa thể chế, chính sách hỗ trợ cần phải đổi mới những gì để tháo gỡ những vướng mắc, dễ đi vào thực tiễn; Chiến lược và chương trình hành động cần xây dựng với những định hướng, mục tiêu như thế nào để khơi thông liên kết hiệu quả.

"Các đại biểu cùng nhau "kết nối trí tuệ-lan tỏa giá trị-liên kết, hợp lực-xây dựng tương lai" để có những thảo luận, đóng góp mang lại các giá trị thiết thực, giúp khu vực kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân phát triển bền vững", Phó Thủ tướng lưu ý.

