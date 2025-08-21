Phó Thủ tướng Thường trực ký quyết định bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 7

Đại tá Nguyễn Tấn Linh sinh năm 1977, quê quán xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh). Ông sớm trưởng thành trong môi trường quân ngũ và gắn bó trọn vẹn sự nghiệp với lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng. Ảnh Báo Quân khu 7

Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Tấn Linh từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, sau đó được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.