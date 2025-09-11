Phó Tổng thống Mỹ Vance: Nga yêu cầu 6.000 km2 trong các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh Pravda

'Tiến bộ đáng kinh ngạc' nhưng vẫn còn những vấn đề quan trọng

Phát biểu với One America News Network, ông Vance cho biết các cuộc đàm phán đã thu hẹp lại thành hai vấn đề trọng tâm: lãnh thổ và an ninh. Theo ông, Moscow muốn kiểm soát 6.000 km2 đất đai Ukraine hiện không nằm trong quyền kiểm soát của mình. Trong khi đó, Ukraine đang yêu cầu sự đảm bảo an ninh từ châu Âu hoặc các cường quốc khác để đảm bảo Nga không tìm cách tấn công thêm nữa trong tương lai.

“Tôi nghĩ hiện tại chúng ta đã đến giai đoạn mà ít nhất chúng ta đã thu hẹp mọi thứ xuống còn một vài vấn đề cốt lõi. Một trong số đó là vấn đề lãnh thổ. Người Nga muốn khoảng 6.000 km vuông mà họ chưa chiếm được. Đó là điều họ muốn”, ông Vance nói.

Phó tổng thống Mỹ mô tả các cuộc đàm phán cho thấy "tiến triển đáng kinh ngạc" nhưng thừa nhận câu hỏi cuối cùng vẫn là liệu "người Nga và người Ukraine có bước qua cánh cửa hòa bình" hay không.

Đảm bảo an ninh là trọng tâm trong lập trường của Kiev

Đại diện Thường trực Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nói với Fox Business rằng Ukraine có thể đồng ý ngừng giao tranh dọc theo tuyến đầu hiện tại nếu có được các đảm bảo an ninh đáng tin cậy. Ông gợi ý rằng quân đội châu Âu có thể cần phải đồn trú tại Ukraine như một phần của thỏa thuận như vậy.

Whitaker cho biết: "Những đảm bảo an ninh này sẽ cho phép Tổng thống Zelensky ký một thỏa thuận nếu ông có thể tin tưởng rằng cuộc chiến này sẽ không chỉ đơn giản là tái diễn".

Whitaker nói thêm rằng áp lực lên Moscow phải tiếp tục và lưu ý rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình cuối cùng nào cũng có thể bao gồm các biện pháp bảo vệ cho cộng đồng nói tiếng Nga và các nhà thờ Chính thống giáo.

Zelensky: Sống sót là chiến thắng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, cho biết chiến thắng của Ukraine nằm ở sự tồn vong của đất nước. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của Tổng thống Vladimir Putin vẫn là kiểm soát hoàn toàn Ukraine, nhưng sự kiên trì của Kiev sẽ đảm bảo chiến thắng.

“Chừng nào ông Putin không thể đạt được điều này, chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta. Đó là lý do tại sao sự sống còn đối với chúng ta chính là chiến thắng — sự sống còn nhờ bản sắc, đất nước và nền độc lập của chúng ta", ông Zelensky nói.

Phản ứng của Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đáp trả một cách chế giễu những phát biểu của ông Zelensky, trích dẫn những câu trong một bài hát tiếng Pháp về "Nữ hầu tước xinh đẹp", người được cho biết rằng mọi thứ đều ổn ngoại trừ một thảm họa nhỏ, cuối cùng cho thấy lâu đài của bà đã bị thiêu rụi.