Phú Quốc: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng rượt đuổi chém nhau trên phố

Chiều 7/12, Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tạm giữ hình sự Trương Thái Nguyên (SN 30/10/2007, quê quán Cà Mau, nơi ở hiện tại: khu phố 1, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc) và Danh Khả Nhân (SN 12/12/2007, thường trú: ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Trương Thái Nguyên tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin, khoảng 12h30 ngày 4/12, Nguyên đi cùng Nhân và một thanh niên khác đến gặp Trần Văn Lâm (SN 2001, nơi ở hiện tại khu phố 1, phường Dương Đông) tại nhà hàng Đảo Ngọc trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc khu phố 7, phường Dương Đông) để giải quyết mâu thuẫn về việc Nguyên nợ tiền của Lâm nhưng chưa trả.

Trước khi đi Nguyên kêu Nhân mang theo một cây dao làm bếp. Khi gặp nhau tại sảnh nhà hàng Đảo Ngọc, Nguyên và Lâm xảy ra cự cãi.

Trong lúc cự cãi, Lâm dùng gạt tàn thuốc để trên bàn ném về hướng Nguyên nhưng không trúng. Ngay sau đó, Nguyên lao vào, dùng tay đánh Lâm ngã xuống nền nhà. Lúc này, Nhân cầm con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước chạy đến chém vào người của Lâm nhưng không trúng.

Công an làm việc với Danh Khả Hân. Ảnh: CACC

Lâm đứng dậy bỏ chạy thì Nhân tiếp tục cầm dao rượt đuổi theo Lâm chạy trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo được khoảng 30m thì Nhân dừng lại không đuổi theo nữa. Sau đó, Nguyên lên xe mô tô chở Nhân chạy về nhà trọ.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an TP.Phú Quốc chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an phường Dương Đông có mặt ở hiện trường, truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Phó trưởng Công an TP.Phú Quốc, hành vi của các đối tượng thể hiện sự xem thường pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT của địa phương, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán bình thường của các hộ dân xung quanh.

"Việc cầm dao rượt đuổi đánh nhau trên đường đã làm cho những người dân xung quanh và khách du lịch đang đi trên đường rất hoang mang, lo sợ; ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của "đảo ngọc" Phú Quốc. Công an TP.Phú Quốc kiên quyết xử lý các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương"- Thượng tá Trương Sa My, nhấn mạnh.