Ngày 2/5, nhà sản xuất chương trình Em xinh "say hi” đã công bố danh sách các nữ nghệ sĩ tham gia chương trình mùa đầu tiên. 10 cái tên được tiết lộ bao gồm Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê, Tiên Tiên, Juky San, Orange và 52Hz, Đào Tử A1J.

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi cho biết cô hào hứng khi có cơ hội tham gia vào một hành trình đầy cảm xúc, Bảo Anh mong có nhiều kỷ niệm đẹp bên đồng nghiệp. Trong khi đó, Bích Phương nói sẽ "lao động hăng say, biến những tiềm năng thành khả năng mới trên hành trình nghệ thuật" sau thời gian dài ít xuất hiện trước công chúng. "Hãy chuẩn bị chứng kiến phiên bản chăm chỉ không ngừng nghỉ của tôi, tôi sẽ quyết tâm vượt qua mọi thử thách và kết nối với mọi người trong thời gian tới", cô viết.

Phương Mỹ Chi gây chú ý khi tham gia chương trình Em xinh "say hi". Với hơn 10 năm hoạt động trong âm nhạc, nữ ca sĩ tạo nhiều dấu ấn qua những sản phẩm âm nhạc đậm chất dân ca. Mới đây, cô gây chú ý cùng Double2T hát ca khúc "Mùa xuân trên TP.HCM" trong đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, thông tin Bảo Anh tham gia chương trình Em xinh "say hi" gây xôn xao dư luận. Nhiều khán giả tỏ ra khó hiểu bởi nữ ca sĩ từng tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1 - một chương trình có nhiều điểm tương đồng về format sản xuất. Trước thềm Công diễn 1 lên sóng, Bảo Anh bất ngờ thông báo rút lui, không tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

"Vì một số lý do cá nhân và tình hình sức khỏe, tôi không thể tiếp tục đồng hành cùng với các chị em. Thật ra tôi cũng vừa phải trải qua một cuộc chiến riêng của bản thân mình. Nội tâm của những người phụ nữ đôi khi sẽ rất phức tạp và kể cả Bảo Anh cũng vậy, có những cuộc chiến, con sóng mà bản thân phải tự vượt qua", cô tâm sự.



Ca sĩ Bảo Anh trở lại với show truyền hình thực tế. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh Bảo Anh, Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Đào Tử A1J - nữ rapper mang hai dòng máu Việt Nam và Đài Loan là một trong những nhân tố gây chú ý trong dàn nghệ sĩ Em xinh "say hi" vừa công bố.

Đào Tử A1J từng góp mặt trong các chương trình truyền hình tại Đài Loan. Sau chiến thắng trong chương trình Good Bike Mob, Đào Tử A1J trở thành một nữ rapper ấn tượng trong làng T-POP Đài Loan thế hệ mới.

Gần đây, Đào Tử A1J đã chính thức ra mắt EP mang tên SGN-TPE vào đầu năm 2025, đánh dấu màn debut tại thị trường Việt Nam.

Rapper Đào Tử A1J. (Ảnh: FBNV)

Theo NSX, Em xinh "say hi" dự kiến lên sóng vào ngày 31/5. Mùa đầu tiên của chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ nữ tham gia tranh tài. Ê-kip sản xuất bao gồm những gương mặt quen thuộc từng tạo nên thành công cho reality show Anh trai "say hi". Trong đó Trấn Thành đảm nhiệm vị trí MC, JustaTee trong vai trò giám đốc âm nhạc, đạo diễn Vương Khang phụ trách dàn dựng sân khấu, Kye Nguyễn là giám đốc thời trang.