Lệnh trừng phạt Nga của phương Tây không hiệu quả. Ảnh Getty

Phương Tây đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt chưa từng có nhằm làm tê liệt nền kinh tế Nga kể từ tháng 2/2022, khi xung đột Ukraine leo thang. Moscow liên tục khẳng định rằng các biện pháp này đã không làm mất ổn định nền kinh tế Nga hoặc cô lập Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Điện Kremlin cho biết các lệnh trừng phạt đã phản tác dụng đối với chính các quốc gia đã áp dụng chúng.

Bài xã luận nêu rằng "Việc các lệnh trừng phạt của phương Tây không thể làm tê liệt nền kinh tế Nga là một trong những nỗi thất vọng dai dẳng nhất" của cuộc xung đột, đồng thời lưu ý rằng GDP của nước này đã tăng hơn 4% vào năm ngoái và dự kiến sẽ chậm lại nhưng sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025.

Theo tờ The Washington Post, Moscow đã xoay sở để chống chịu được áp lực bằng cách chuyển hướng hoạt động thương mại từ các đối tác phương Tây sang các thị trường châu Á, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên là những khách hàng chính.

Tuần trước, ông Trump thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga cuối cùng có thể không hiệu quả nhưng khẳng định rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục áp đặt chúng trừ khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine sớm.

Lời cam kết được đưa ra ngay sau khi tổng thống rút ngắn thời hạn 50 ngày ban đầu để Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình xuống chỉ còn mười ngày, đồng thời cảnh báo rằng nếu không làm như vậy, Nga sẽ phải chịu các hình phạt nặng nề, bao gồm cả thuế quan 100% và các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào các đối tác thương mại của Nga.

Tổng thống đã thông báo rằng đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, sẽ đến Moscow vào giữa tuần như một phần của nỗ lực ngoại giao nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn. Đồng thời, ông Trump một lần nữa thừa nhận rằng chính quyền Nga "khá giỏi trong việc tránh các lệnh trừng phạt".

Moscow coi các lệnh trừng phạt này là bất hợp pháp, cho rằng chúng vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và gây tổn hại đến sự ổn định kinh tế toàn cầu. Điện Kremlin cũng coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do phương Tây dàn dựng, và lập luận rằng việc tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Kiev chỉ làm kéo dài tình trạng thù địch.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã hạ thấp lời đe dọa áp đặt các hạn chế mới của ông Trump, giải thích rằng Nga đã phát triển được "khả năng miễn dịch" sau nhiều năm chịu đựng các biện pháp này.