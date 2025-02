Pi Network lên sàn vào tuần tới: Sẽ có "cú xả" lớn?

Open Network mở rộng các cơ hội có sẵn, cho phép người tiên phong (Pioneers) kết nối Pi với các hệ thống bên ngoài để sử dụng trong các ứng dụng thực tế như chưa từng có trước đây. Trước đó, Pi Network đã thông báo sẽ thực hiện open network trong quý 1/2025. Mới đây nhất, dự án này đã lùi thời gian KYC từ 31/01/2025 sang 28/02/2025.

Pi Network lên sàn vào tuần tới.

"Nhờ sự nỗ lực và cam kết của cộng đồng Pi trong 6 năm qua, chúng tôi đang thực hiện bước tiến lớn tiếp theo trong việc hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái ngang hàng và trải nghiệm trực tuyến toàn diện", Pi Network thông báo trên mạng xã hội X và ứng dụng Pi Network.

Sau 6 năm xây dựng và vận hành với hơn 60 triệu người tham gia, trong đó 20 triệu người đã được xác minh danh tánh (KYC) và hơn 10 triệu người đã được chuyển Pi coin về ví, đây là lúc Pi Network kết nối hệ thống Blockchain của mình thông suốt ra bên ngoài.

Pi Network có cộng đồng rất lớn, trải dài trên nhiều quốc gia, do đó tin tức này đang gây xôn xao. Tại thời điểm này, giá PI trên thị trường IOU đang được giao dịch ở mức 85.08 USD, ghi nhận mức tăng hơn 70% sau khi tin tức Pi sẽ open network vào ngày 20/02 tới đây. Như vậy, lũy kế trong 14 ngày qua, giá PI IOU đã tăng hơn 125%.

Pi Network ra đời vào năm 2019 và bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm tại Việt Nam từ đầu năm 2021. Đồng tiền ảo này thu hút nhiều sự chú ý bởi nó được quảng cáo là có thể "đào" - khai thác thông qua ứng dụng Pi Network trên những chiếc smartphone. Người dùng có thể sở hữu tiền ảo Pi miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại điểm danh mỗi ngày.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Tài khoản facebook Bảo Nguyên viết: "Thời đã tới. Sự chờ đợi khá lâu. Nhưng tôi đã nói nhiều rồi, việc mở mạng chỉ là thời gian. Hãy chờ hái thành quả".

Trong khi đó, tài khoản Hà Phạm chia sẻ quan điểm: "Tổng thống Mỹ và phu nhân phát hành coin riêng. Và giờ Pi Network open mainnet và lên sàn ngày 20/2. Năm 2025 thật sự là điên rồ...".

Tài khoản Đinh Văn Công bình luận: "Những người khai thác Pi Network đang giao dịch theo giá trị GCV tại 12 quốc gia, do đó giá trị của một đồng Pi là 314.159 đô la và hiện tại có hơn 500.000 cửa hàng Pi Network trên toàn thế giới và con số này đang tăng lên từng ngày, vì vậy các bạn đừng bán ngay bây giờ khi Pi Core".

Thậm chí có ý kiến cho rằng Pi Network sớm "sập" sau khi lên sàn bởi rất nhiều người chỉ chờ bán Pi, và hoàn toàn có thể xảy ra một "cú xả" lớn.

Thực tế, phần lớn các dự án airdrop (hành động phát coin/token hoặc NFT miễn phí cho người dùng từ các dự án startup trong lĩnh vực crypto) sau khi lên sàn đều ghi nhận mức giảm lên đến 90% giá trị chỉ trong thời gian ngắn.

Hamster Kombat (HMST) đã sụp đổ 90% so với mức cao nhất vào tháng 9 năm ngoái. Các token khác như DOGS và NOT cũng đã giảm. Không loại trừ khả năng PI coin cũng sẽ đi vào vết xe đổ tương tự các dự án này.

Tại Việt Nam, các giao dịch tiền mã hóa trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán hiện cũng chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp phép. Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động liên quan đến tiền mã hóa chưa có khung pháp lý rõ ràng, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Tính minh bạch của Pi Network cũng đang bị đặt dấu hỏi. Dự án gây tranh cãi khi duy trì thời gian dài "mainnet kín", tức người chơi tự trao đổi Pi với nhau, chưa thể giao dịch với tiền số khác trên các sàn tập trung.

Cuối tháng 6/2023, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an địa phương để điều tra hoạt động liên quan đến tiền ảo Pi. Theo đại diện Bộ, các hoạt động liên quan đến Pi tại Việt Nam có dấu hiệu của việc lôi kéo, tiền người trước trả cho người sau trong mô hình kinh doanh dạng nhị phân, đa cấp, do đó người dân cần thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường.