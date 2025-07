PSG thắng đậm Real Madrid theo cách thuyết phục nhất

PSG đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong lịch sử của họ. Ở mùa giải 2024/2025 PSG đã vô địch tại mọi giải đấu mà họ tham dự với đỉnh cao là ngôi quán quân Champions League. Trong trận chung kết giải đấu ấy, PSG tạo ấn tượng cực mạnh khi đè bẹp Inter Milan với tỷ số 5-0.

Rạng sáng nay (10/7, giờ Việt Nam), PSG lại có thêm một màn trình diễn thuyết phục nữa khi thắng đậm Real Madrid 4-0. Ở cuộc so tài này, chỉ sau 24 phút đầu tiên, PSG đã dẫn trước 3 bàn với các pha lập công của Fabian Ruiz (2 bàn) và Ousmane Dembele. Sang hiệp hai, PSG chơi rất chắc chắn khi có khoảng cách an toàn và họ có thêm bàn ấn định chiến thắng hoành tráng do công của Goncalo Ramos.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Theo thống kê, PSG đã kiểm soát bóng tới 68% thời gian thi đấu. PSG tung ra tổng cộng 17 pha dứt điểm, trong đó có 7 lần bóng đi trúng khung thành và họ ghi được 4 bàn thắng. PSG có 5 cơ hội thực sự nguy hiểm và đạt hiệu quả lên tới 80%.

Trong cả trận đấu, PSG thực hiện 681 đường chuyền và có 631 lần bóng đến đúng địa chỉ, đạt tỷ lệ chính xác là 93%. Đáng chú ý, PSG có 61 lần tung ra các đường chuyền dài và 48 lần đạt sự chính xác kèm tỷ lệ cụ thể là 79%.

Về phía Real Madrid, họ hoàn toàn lép vế trong cuộc so tài này. Real Madrid của tân HLV Xabi Alonso chỉ giữ bóng 32% thời gian thi đấu, có 11 lần dứt điểm và chỉ có 2 lần bóng đi trúng đích nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Real Madrid có 306 đường chuyền với 255 lần chính xác, có tỷ lệ thành công là 83%. Real Madrid không có bất cứ cơ hội nguy hiểm nào và thống kê duy nhất mà họ nhỉnh hơn PSG trong trận đấu này là 6 lần được hưởng phạt góc so với 3 của đối thủ.

Với phong độ xuất sắc ở thời điểm hiện tại, PSG hoàn toàn tự tin hướng tới trận chung kết gặp Chelsea. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 2h ngày 14/7 (giờ Việt Nam).

