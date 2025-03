PSSI và CĐV Indonesia tìm đủ chiêu trò để “giúp” đội nhà thắng Bahrain

Vì ĐT Indonesia, cả PSSI và CĐV đều sẵn sàng chơi xấu

Tại bảng C vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, sau 7 lượt trận, ĐT Indonesia đang có 6 điểm, xếp thứ 4. Trong khi đó, ĐT Bahrain xếp thứ 5, bằng điểm ĐT Indonesia, có cùng hiệu số -7 nhưng đứng sau do ghi ít bàn thắng hơn (5 so với 7).

Ở bảng đấu này, ĐT Nhật Bản đã chính thức giành ngôi đầu bảng kèm suất trực tiếp đầu tiên dự VCK World Cup 2026. Vé trực tiếp thứ hai đang được coi là cuộc đua giữa ĐT Australia (10 điểm) và ĐT Ả Rập Xê-út sau khi họ cùng giành chiến thắng quan trọng tại lượt trận trước.

HLV Kluivert ra mắt không thành công khiến ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: PSSI

3 đội Indonesia, Bahrain, Trung Quốc cùng có 6 điểm, khả năng đua tranh ngôi nhì bảng là vô cùng mong manh. Mặc dù vậy, sự quyết liệt trong bảng C vẫn rất lớn khi 3 đội đứng cuối dù thất thế vẫn đang nắm quyền tự quyết để cạnh tranh vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 chung cuộc để có suất thi đấu vòng loại tiếp theo.

Theo quy định, các đội đứng thứ 3 và 4 của 3 bảng đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ chia làm 2 bảng tại vòng loại thứ 4. Sau khi đấu vòng tròn, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp có vé dự VCK World Cup 2026. 2 đội xếp nhì sẽ đấu với nhau chọn ra đội thắng sẽ chơi trận play-off liên lục địa. Chính vì vậy, tất cả các đội sẽ nỗ lực đến phút chót để níu kéo mọi hy vọng.

Ở trận lượt đi, ĐT Indonesia đã dẫn trước ĐT Bahrain đến những giây cuối cùng và tưởng như đã giành 3 điểm. Tuy nhiên, trọng tài Ahmed Al-Kaf (người Oman) đã cho bù giờ hiệp hai đến 9 phút và ĐT Bahrain có bàn gỡ hòa 2-2 vào đúng phút cuối cùng.

Vụ việc này đã tạo ra tranh cãi dữ dội, đặc biệt là những phản ứng gay gắt từ các thành viên ĐT Indonesia, lãnh đạo PSSI, truyền thông cũng như người hâm mộ xứ vạn đảo. Trên mạng xã hội, tài khoản cá nhân của trọng tài Al-Kaf và trang web của LĐBĐ Bahrain (BFA) bị "tấn công" bởi CĐV Indonesia. Sự việc căng thẳng đến mức BFA đề nghị LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ thế giới (FIFA) tổ chức trận lượt về trên sân trung lập. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

CĐV Indonesia có hành vi làm phiền ĐT Bahrain tại khách sạn của đội bóng Tây Á. Ảnh: AS

E ngại CĐV nhà sẽ không có được an toàn tuyệt đối khi đến Indonesia cổ vũ trận lượt về, BFA chưa có kế hoạch phân phối 3.000 vé của họ tới người hâm mộ. Ngay khi BFA còn đang lưỡng lự, PSSI "ra tay" luôn bằng cách… lấy số vé này bán cho CĐV Indonesia, bất kể "đối tác" có đồng ý hay phản hồi gì.

Nên nhớ, sân Bung Karno của Indonesia có sức chứa lớn, các CĐV của họ vô cùng cuồng nhiệt, thậm chí là rất quá khích nên BFA lo lắng là có cơ sở. Mặc dù vậy, cách hành xử của PSSI thì rõ ràng hơi quá mức.

Sự "chăm sóc" mà Indonesia dành cho ĐT Bahrain còn được đẩy lên đỉnh điểm khi CĐV nước này tập trung ở khách sạn của đội bóng Tây Á để quấy nhiễu, làm phiền. Hành động quá khích này đương nhiên ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần của các thành viên trong ĐT Bahrain và cho thấy, Indonesia rất khát khao chiến thắng dành cho thầy trò HLV Patrick Kluivert, nhưng họ lại tỏ ra thiếu đi sự fair-play cần thiết.