Thứ sáu, ngày 07/11/2025 18:18 GMT+7

PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng"

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 07/11/2025 18:18 GMT+7
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ với chiến lược phát triển bền vững khi lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh tại Chương trình Saigon Times CSR 2025.
Ngày 5/11 tại TP.HCM, The Saigon Times đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh Saigon Times CSR 2025, ghi nhận 40 doanh nghiệp có những đóng góp đáng ghi nhận cho cộng đồng.

Với chủ đề “Toward A Sustainable Society – Hướng đến một xã hội phát triển bền vững”, chương trình nhấn mạnh sự phát triển hài hòa trên ba trụ cột kinh tế, môi trường và xã hội. PVFCCo – Phú Mỹ vinh dự là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh.

Việc được ghi danh 5 năm liên tiếp (2021-2025) tại chương trình do The Saigon Times – một đơn vị rất uy tín tổ chức là minh chứng rõ nét cho chiến lược dài hạn của PVFCCo, không chỉ tập trung vào hiệu quả kinh doanh mà còn tiên phong thực thi trách nhiệm xã hội một cách toàn diện. Cam kết này được PVFCCo cụ thể hóa bằng chiến lược ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp vì cộng đồng.

Trụ cột Môi trường (E) được PVFCCo xem là ưu tiên hàng đầu trong lộ trình hướng tới "Net Zero" và giảm phát thải carbon. Tổng công ty đang tích cực triển khai 8 nhóm giải pháp "xanh" toàn diện, bao gồm việc nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, triển khai thành công chương trình trồng 300.000 cây xanh trong toàn Tổng công ty, giai đoạn từ năm 2022 -2025, xa hơn nữa là các giải pháp sản xuất Hydro (H2) xanh và Amoniac (NH3) xanh…

Song song với các mục tiêu dài hạn, PVFCCo đã hành động ngay bằng việc tung ra thị trường các sản phẩm mới, thân thiện với môi trường. Nổi bật là Dung dịch xử lý khí thải động cơ Diesel (DEF) với thương hiệu "Phú Mỹ Xanh". Sản phẩm này (chứa 32,5% Urea tinh khiết) giúp giảm tới 90% lượng khí thải NOx độc hại từ phương tiện, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5/6. Đồng thời, sản phẩm "Phân Hữu cơ Phú Mỹ Organic" vừa ra mắt trong năm 2025 đã đánh dấu bước đi chiến lược, hoàn thiện bộ giải pháp dinh dưỡng cây trồng và đón đầu xu hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Sản phẩm Phú Mỹ Xanh giúp giảm tới 90% lượng khí thải NOx độc hại từ phương tiện, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 Euro 6.

Cam kết Xã hội (S) được PVFCCo thể hiện bằng hành động kiên trì và quy mô lớn, khẳng định mạnh mẽ vai trò "Doanh nghiệp vì cộng đồng". Chỉ riêng dịp Tết Ất Tỵ 2025, chương trình "Xuân yêu thương - Tết sẻ chia" đã mang 8.000 phần quà đến 37 tỉnh thành. PVFCCo không chỉ trao tặng vật chất, mà còn chủ động xây dựng niềm tin cộng đồng thông qua việc tổ chức cho nông dân tham quan nhà máy và duy trì đội ngũ kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, tạo ra giá trị chung bền vững.

Chương trình Xuân yêu thương - Tết sẻ chia đã mang 8.000 phần quà đến 37 tỉnh thành.

Trụ cột Quản trị (G) và Chuyển đổi số được PVFCCo xác định là nhiệm vụ ‘xương sống’ để gia tăng nội lực, tối ưu hóa vận hành và tăng cường gắn kết với các bên liên quan. Rõ nét nhất là việc ra mắt App "Phú Mỹ Loyalty". Đây không chỉ là một ứng dụng chăm sóc khách hàng thông thường, mà là một hệ sinh thái số toàn diện cho phép đại lý và nông dân tích điểm, đổi quà, truy xuất nguồn gốc sản phẩm (QR/RFID) và cập nhật kiến thức kỹ thuật nông nghiệp mới nhất.

Đặc biệt, việc tích hợp công nghệ đo dinh dưỡng đất thông minh (Enfarm F) ngay trên ứng dụng là một bước tiến vượt bậc. Công nghệ này giúp nông dân đưa ra quyết định bón phân chính xác, khoa học, qua đó tiết kiệm chi phí, tối ưu năng suất và bảo vệ môi trường đất. Thông qua công nghệ, PVFCCo đang thể hiện cam kết đồng hành thực chất, bền vững cùng toàn bộ hệ thống phân phối và người nông dân.

