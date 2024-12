Quan chức Nga bất ngờ đề xuất gửi cựu Tổng thống Syria Assad tới Mariupol

Cựu Tổng thống Syria lưu vong Bashar Assad. Ảnh Sputnik

Nghị sĩ Dmitry Kuznetsov là thành viên ủy ban quan hệ đối ngoại của quốc hội cũng nói thêm rằng ông Assad có khả năng được cấp quốc tịch Nga.

Ông Assad đã bị lật đổ vào đầu tháng này, khi liên minh các nhóm đối lập vũ trang do những người Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) chỉ huy chiếm được Damascus trong một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Theo Điện Kremlin, ông Assad và gia đình ông đã được cấp quyền tị nạn tại Nga. Ông đã không xuất hiện trước công chúng hoặc đưa ra tuyên bố nào kể từ khi thủ đô Syria sụp đổ. Không rõ ông có kế hoạch gì tiếp theo.

Nghị sĩ Kuznetsov phát biểu với Gazeta.Ru hôm thứ năm rằng: "Tôi tin rằng Bashar Assad và gia đình ông có thể trở thành ân nhân của một trong những khu vực ở Donbass bị chiến tranh tàn phá, và có thể chuyển đến một trong những ngôi nhà mới xây ở Mariupol".

Thành phố cảng Biển Đen Mariupol, hiện là một phần của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đã bị quân đội Nga chiếm giữ vào năm 2022, sau cuộc bao vây kéo dài 3 tháng. Chính quyền Nga đang tiến hành tái thiết thành phố.

"Tôi ủng hộ việc Assad chứng minh mình phục vụ nhân dân Nga, và sau đó - vì những đóng góp của ông cho việc giành lại Donbass - chúng ta có thể xem xét vấn đề cấp quyền công dân", chính trị gia này cho biết.

Một nhà lập pháp khác là Aleksey Zhuravlyov trước đó đã lập luận rằng ông Assad xứng đáng được cấp quyền công dân vì ông "đã làm đủ nhiều cho nước Nga".

Theo các quan chức Nga, ông Assad đã quyết định từ chức sau các cuộc đàm phán với các nhóm đối lập không xác định. Mikhail Ulyanov, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga, mô tả quyết định cấp quyền tị nạn cho Assad là bằng chứng cho thấy Moscow "không phản bội bạn bè của mình trong những tình huống khó khăn".

Nga đã can thiệp vào cuộc nội chiến Syria năm 2015, nhằm giúp chính quyền Assad chống lại nhiều lực lượng đối lập, cũng như nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS). Trong khi tương lai của các căn cứ quân sự của Nga tại Syria vẫn chưa rõ ràng, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ vẫn duy trì liên lạc với chính quyền mới do HTS lãnh đạo tại Damascus, và các nhà ngoại giao và quân nhân của họ không bị đe dọa trực tiếp.