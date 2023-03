Quảng Nam công bố chi tiết 7 vụ án tham nhũng

Ngày 30/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký báo cáo về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trong quý I/2023.

Theo báo cáo, trong quý I-2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, thụ lý điều tra 14 vụ/28 bị can có hành vi tham nhũng. Trong đó, có 7 vụ/7 bị can kỳ trước chuyển sang; khởi tố mới 7 vụ/21 bị can. 7 vụ tham nhũng ở Quảng Nam mới khởi tố gồm.

Vụ thứ nhất xảy ra từ tháng 10/2019 đến nay, ông Dương Tấn Bình - GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã lợi dụng, chức vụ, quyền hạn được giao tổ chức họp Ban Quản lý dự án Điện Bàn thống nhất lựa chọn Công ty CP tư vấn và xây dựng T.D.T do Dương Hiển Hội làm Giám đốc là công ty thực hiện tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Ông Dương Tấn Bình - GĐ Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình ký hồ sơ, đánh giá hồ sơ mời thầu. Ảnh: CTV



Tuy nhiên, công ty T.D.T chỉ ký hợp thức hồ sơ pháp nhân, tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu do BQL thực hiện gồm 82 hợp đồng, với số tiền 2.285.652.000 đồng. Sau khi thanh lý hợp đồng, công ty T.D.T hưởng lợi 30% (số tiền 685.948.000 đồng) và Ban QLDA Điện Bàn hưởng lợi 70% (số tiền 1.599.704.000 đồng), hiện cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền 1.386.576.000 đồng và khởi tố cả Bình và Hội.

Vụ thứ 2 là "tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thiên Trường (huyện Núi Thành).

Theo đó, từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021, bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Nhân viên Công ty TNHH Thiên Trường, đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền bán hàng của công ty, với số tiền 81.325.000 đồng. Ngày 31/12/2021, Công an huyện Núi Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ngày 15/11/2022, Công an huyện Núi Thành ra quyết định thay đổi quết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Trâm từ tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thành "Tham ô tài sản".

Vụ thứ 3 "Tham ô tài sản" đối với bị can Thái Văn Huy Hùng - Phó Chủ tịch Hội nông dân phường Điện An, thị xã Điện Bàn trong vụ "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, vào ngày 17/11/2021, Thái Văn Huy Hùng (SN 1971, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) - Phó Chủ tịch Hội nông dân phường Điện An đến Công an phường Điện An để báo cáo về việc bản thân chiếm dụng các khoản tiền, trong đó "tiền hỗ trợ chính sách thoát nghèo năm 2020, 200 triệu đồng; tiền phân bón trả chậm mùa hè thu năm 2021 là 416 triệu đồng; tiền hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các hộ thoát nghèo năm 2020 là 163 triệu đồng".

Ngày 14/4/2022, Công an thị xã Điện Bàn khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ngày 12/12/2022, Công an thị xã Điện Bàn ra Quyết định khởi tố bổ sung tội dung "Tham ô tài sản".

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký báo cáo về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, trong quý I/2023. Ảnh: T.H

Vụ thứ 4 "nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" tại Phòng GĐDT huyện Tây Giang, Quảng Nam.

Theo đó, năm 2020, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang được giao làm chủ đầu tư thực 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị day và học, Nguyễn Văn Quốc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông Trí Phát đã thoả thuận chi cho Nguyễn Đức Thuận - Kế toán Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang số tiền tương ứng 17% giá trị từng gói thầu để Thuận giúp Quốc trúng thầu các gói thầu.

Sau khi thoả thuận, bàn bạc Thuận và Quốc đã phối hợp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Quốc trúng thầu 4 gói thầu với tổng giá trị 9.977.689.500 đồng và Nguyễn Văn Quốc đã chi cho Nguyền Đức Thuận số tiền 1.526.000.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện các gói thầu nói trên thì Nguyễn Văn Quốc đã phối hợp với Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Giám đốc Công ty TNHH tin học viễn thông Việt Com thực hiện 1 gói thầu, gói thầu này Quốc và Thuỷ cũng thống nhất chi tiền hối lộ cho Nguyễn Đức Thuận để được trúng thầu.

Ngày 23/12/2022, 3 bị can là Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ bị khởi tố và thu hồi số tiền sai phạm 1 tỷ đồng.

Các bị can Quốc, Thuận, Thủy bị khởi tố. Ảnh: CTV

Vụ thứ 5 xảy ra tại Công ty Cổ phần đăng kiểm Quảng Nam về việc "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, các đăng kiểm viên và nhân viên tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty CP đăng kiểm Quảng Nam (địa chỉ, ngã 3 Cây Cốc, đường Huỳnh Thúc Kháng, TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã có hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ để bỏ qua sai lỗi của các phương tiện để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với khoảng 800 lượt kiểm định, thu lợi số tiền 880 triệu đồng.

Ngày 6/2/2023, Phòng PC03, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 13 bị can, cụ thể 2 Phó Giám đốc, 9 đăng kiểm viên về tội "Nhận hối lộ" và 2 nhân viên bảo vệ về tội "Môi giới hối lộ". Hiện CQCSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đã thu hồi số tiền 140 triệu đồng.

Vụ thứ 5 xảy ra tại Công ty Cổ phần đăng kiểm Quảng Nam về việc "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Ảnh: T.Đ

Vụ thứ 6: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, từ năm 2016 - 2020, 4 cán bộ UBND xã Điện Phương đã lợi dung chức vụ quyền hạn được gia để lập khống hồ sơ quyết toán 12 công trình đầu tư tuyến giao thông nội đồng (GTNĐ) với tổng số tiền 907.239.176 đồng (đến nay các công trình này vẫn chưa được thi công).

Ngày 7/2/2023, Công an thị xã Điện Bàn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm, ông Lê Đức Thu - Nguyên Chủ tịch UBND xã Điện Phương, Dương Văn Ca - Nguyên Phó CT UBND xã Điện Phương, Nguyễn Thanh Bình - Công chức địa chính xã, Đinh Văn Thành - Kế Toán xã và đã thu hồi số tiền 820.239.000 đồng, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Vụ thứ 7 xảy ra tại Trường mẫu giáo Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên về việc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2020, Chi bộ và đảng viên tại Trường mẫu giáo Duy Nghĩa có vi phạm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bán trú tại trường mẫu giáo Duy Nghĩa, với số tiền 177.995.300 đồng. Ngày 28/1/2023, Công an huyện Duy Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đã thu hồi số tiền hơn 81 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng khoa Y tế dự phòng Trung tâm y tế huyện Tiên Phước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thực hiện phun hóa chất xử lý môi trường phòng chống dịch Covid-19. Ảnh TTYTHTP

Ngoài ra, một vụ án khác đã khởi tố và đã báo cáo Quý 4/2022, nay khởi tố bị can, cụ thể, quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, bị can Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng khoa Y tế dự phòng Trung tâm y tế huyện Tiên Phước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thực hiện phun hóa chất xử lý môi trường phòng chống dịch Covid-19, Sơn đã lập khống hồ sơ thuê người phun hóa chất trong năm 2020 nhằm quyết toán kinh phí do Sở Y tế cấp, gây thiệt hại với số tiền 24 triệu đồng. Số tiền này, Sơn đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Ngày 11/11/2022, PC03 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sơn tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".