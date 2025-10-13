Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Thị trường

Giữa cảnh người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ mua vàng và các nhà vàng đồng loạt “đóng cửa” vì hết hàng, thị trường đang chứng kiến tình trạng hai mặt bằng giá chưa từng có: giá vàng chợ đen vọt lên 170 triệu đồng/lượng, cao hơn niêm yết 10–12 triệu đồng/lượng. Sau hơn một thập kỷ “độc quyền vàng miếng”, Việt Nam đứng trước ngã rẽ lớn – cải cách chính sách và lập sàn giao dịch vàng quốc gia để đưa vàng trở lại khuôn khổ thị trường.