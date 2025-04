Sắp xếp đơn vị hành chính, 900 cán bộ ở Bình Định có nguyện vọng xin nghỉ

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết, Bình Định từ 155 xã, phường, thị trấn, sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ còn 58 đơn vị (gồm 41 xã, 17 phường).

Có khoảng 5.000 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được bố trí lại sau khi sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính.

Trong số này, sẽ kết thúc việc sử dụng đối với khoảng 1.900 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Mặt khác, chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có về cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo khảo sát bước đầu, Bình Định có khoảng 900 người có nguyện vọng xin nghỉ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định. Ảnh: DT.

Theo phương án dự kiến, TP.Quy Nhơn sau sắp xếp sẽ còn lại 6 đơn vị hành chính, trong đó có 5 phường và một xã đảo.

Tên gọi sẽ là phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Nhơn Châu.

Thị xã An Nhơn còn lại 5 phường, 1 xã. Tên gọi phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và xã An Nhơn Tây.

Thị xã Hoài Nhơn, sau sắp xếp còn lại 7 phường, gồm: Hoài Nhơn 1, Hoài Nhơn 2, Hoài Nhơn 3, Hoài Nhơn 4, Hoài Nhơn 5, Hoài Nhơn 6 và Hoài Nhơn 7.

Huyện Phù Cát, sau sắp xếp còn lại 7 xã, gồm xã Phù Cát 1, Phù Cát 2, Phù Cát 3, Phù Cát 4, Phù Cát 5, Phù Cát 6 và Phù Cát 7.

Huyện Phù Mỹ, sau sắp xếp còn lại 7 xã, gồm xã Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2, Phù Mỹ 3, Phù Mỹ 4, Phù Mỹ 5, Phù Mỹ 6 và Phù Mỹ 7.

Tên gọi Bình Định được đặt cho 1 phường để lưu giữ kỷ niệm

Huyện Tuy Phước, sau sắp xếp còn lại 4 xã, gồm xã Tuy Phước 1, Tuy Phước 2, Tuy Phước 3 và Tuy Phước 4.

Huyện Tây Sơn, sau sắp xếp còn lại 5 xã, gồm xã Tây Sơn, Tây Sơn 1, Tây Sơn 2, Tây Sơn 3 và Tây Sơn 4.

Huyện Hoài Ân, sau sắp xếp còn lại 5 xã, gồm xã Hoài Ân 1, Hoài Ân 2, Hoài Ân 3, Hoài Ân 4 và Hoài Ân 5.

Huyện Vân Canh, sau sắp xếp còn lại 3 xã, gồm xã Vân Canh 1, Vân Canh 2 và xã Canh Liên.

Huyện Vĩnh Thạnh sau sắp xếp còn lại 4 xã, gồm xã Vĩnh Thạnh 1, Vĩnh Thạnh 2, Vĩnh Thạnh 3 và Vĩnh Thạnh 4.

Bình Định đề xuất xây trung tâm hành chính mới ở Khu kinh tế Nhơn Hội, sau khi sáp nhập với tỉnh Gia Lai. Ảnh: DT.

Huyện An Lão, sau sắp xếp còn lại 4 xã, gồm An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn.

Chia sẻ về việc muốn giữ lại tên Bình Định đặt cho 1 phường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho rằng, một phần cũng có yếu tố lịch sử, nơi đây có Thành Bình Định, vùng đất của 2 vương triều. “Đặc biệt, địa phương cũng muốn lưu giữ lại một chút kỷ niệm về Bình Định”, ông Tuấn nói.

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển của các địa phương, đảm bảo chính quyền cấp xã quản lý hiệu quả địa bàn, nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.

Theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dự kiến hợp nhất tỉnh Gia Lai và Bình Định, lấy tên là tỉnh Gia Lai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Bình Định.