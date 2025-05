Sắp xếp đơn vị hành chính: Công an xã có được dừng xe kiểm tra nồng độ cồn?

Công an xã có được dừng xe kiểm tra nồng độ cồn?

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 30 Thông tư 13/2025/TT-BCA (sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 30 Thông tư 73/2024/TT-BCA), quy định như sau:

Trường hợp không có lực lượng Cảnh sát giao thông đi cùng, Công an cấp xã chỉ được kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

Không có lực lượng Cảnh sát giao thông đi cùng, Công an cấp xã chỉ được kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh minh họa.

Khi phát hiện người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ có một trong các hành vi vi phạm sau, Công an xã được xử lý theo quy định: không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn; dừng, đỗ xe không đúng quy định; lạng lách, đánh võng; điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; không có gương chiếu hậu bên trái; sử dụng ô (dù) khi lái xe; kéo, đẩy xe khác hoặc vật khác; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện hoặc vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự xã hội.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm khác vượt quá thẩm quyền xử lý, Công an xã có trách nhiệm lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Việc dừng phương tiện, kiểm tra và xử lý vi phạm phải tuân thủ theo quy định của Thông tư.

Như vậy, khi giải quyết vụ việc, nếu phát hiện người vi phạm có hành vi vi phạm nồng độ cồn, Công an xã có quyền lập biên bản vi phạm và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Công an xã có quyền lập biên bản, xử phạt người vi phạm nồng độ cồn như thế nào?

Một trong những câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm là liệu Công an xã có quyền lập biên bản và xử phạt người vi phạm nồng độ cồn hay không?

Theo khoản 2 Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép lập biên bản đối với hành vi vi phạm trong phạm vi quyền hạn của mình.

Công an xã có quyền lập biên bản và xử phạt người vi phạm nồng độ cồn với mức phạt tối đa 2.500.000 đồng. Ảnh minh họa.

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Công an xã có quyền lập biên bản và xử phạt người vi phạm nồng độ cồn, nhưng trong phạm vi giới hạn nhất định.

Căn cứ Điều 6, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt vi phạm về nồng độ cồn có thể lên tới 40 triệu đồng đối với ô tô, hoặc 10 triệu đồng đối với xe máy, kèm theo các hình thức xử lý bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe…

Tuy nhiên, theo quy định phân cấp xử lý vi phạm hành chính, Công an xã chỉ có thẩm quyền xử phạt với mức phạt tối đa là 2.500.000 đồng (theo Khoản 3 Điều 43 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Do đó, trong trường hợp người vi phạm nồng độ cồn có mức phạt cao hơn mức xử phạt tối đa mà Công an xã được phép xử lý, lực lượng này sẽ lập biên bản vi phạm ban đầu và chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát giao thông cấp tỉnh để xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, khi có sự phối hợp giữa Công an xã và tổ công tác liên ngành (ví dụ tổ kiểm tra liên ngành do Công an cấp tỉnh thành lập), thẩm quyền xử lý sẽ thuộc về lực lượng chủ trì. Công an xã trong trường hợp này vẫn được phép hỗ trợ đo nồng độ cồn, kiểm tra hành chính, giữ phương tiện, bảo vệ hiện trường… nhưng quyết định xử phạt sẽ do người có thẩm quyền cao hơn thực hiện.

Như vậy, Công an xã có quyền dừng xe, kiểm tra, đo nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm. Tuy nhiên, việc xử phạt hành chính sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm và thẩm quyền xử lý cụ thể, đảm bảo đúng luật và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật tại cơ sở.

Luật sư Hoàng Anh Sơn lưu ý người dân: Công an xã có quyền dừng xe, kiểm tra, đo nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã. Công an xã có thể lập biên bản vi phạm, nhưng chỉ xử phạt trong giới hạn thẩm quyền (tối đa 2.500.000 đồng). Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, hồ sơ sẽ được chuyển lên cấp trên để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, khi chính thức bãi bỏ Công an cấp huyện, Công an xã sẽ đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong quản lý và xử lý vi phạm giao thông tại địa bàn cơ sở. Vì vậy, người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi lái xe, để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.

