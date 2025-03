Sau giải thể, hàng loạt trụ sở công an quận, huyện tại Đà Nẵng sẽ dùng vào việc gì? Sau giải thể, hàng loạt trụ sở công an quận, huyện tại Đà Nẵng sẽ dùng vào việc gì?

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định giải thể công an quận, huyện (trừ đồn công an) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 1/3/2025. Cùng với việc phân chia địa bàn quản lý, Công an TP Đà Nẵng cũng bố trí 7 trụ sở làm việc tại các trụ sở các công an quận, huyện sau khi giải thể.