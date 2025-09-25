Sau kỷ lục 10 triệu khách, lãnh đạo VEC hé lộ “bộ tứ” chiến lược đưa Việt Nam thành điểm đến triển lãm hàng đầu châu Á

“Trái ngọt” từ chiến lược đầu tư bài bản và những nỗ lực phi thường

Có ý kiến cho rằng, VEC đã gặp may khi vừa ra mắt đã bội thu với hơn 10 triệu lượt khách đến Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ông nghĩ sao?

Ông Trần Lê Phương - Chủ tịch HĐQT CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Chúng tôi không coi đây là “may mắn”, mà là thành quả từ sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mang tính chiến lược lâu dài. Đặc biệt, không thể không nhắc đến nỗ lực phi thường của hàng trăm đơn vị cùng hàng chục nghìn cá nhân trong suốt quá trình từ xây dựng, lập kế hoạch đến triển khai và vận hành.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định VEC phải là biểu tượng quốc gia về năng lực tổ chức và hội nhập quốc tế. Công trình có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Để có thể hoàn thành thi công trong thời gian kỷ lục, chỉ 10 tháng thay vì hơn 2 năm như kế hoạch ban đầu, dự án đã huy động tới 3.000 kỹ sư, công nhân, gần 1.000 thiết bị, máy móc đặc chủng, thi công liên tục 3 ca/ngày.

Với Triển lãm Thành tựu đất nước, chỉ trong hơn 3 tuần, chúng tôi đã cùng các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp kiến tạo thành công một không gian trưng bày quy mô lớn nhất lịch sử, phong phú về nội dung, sinh động về hình thức. Sự kiện huy động gần 32.000 tình nguyện viên, cán bộ nhân viên an ninh, bảo vệ, vận hành, thi công, làm việc liên tục để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả.

Kết quả, chúng tôi đã đón hơn 10 triệu lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan trong 19 ngày diễn ra Triển lãm. Trong đó, cao điểm có ngày VEC đón tới gần 1,3 triệu lượt khách. Chúng tôi tin rằng, từ nền tảng này, VEC sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm đến hội tụ của những sự kiện lớn, mang tầm khu vực và quốc tế.

VEC định vị trở thành trung tâm triển lãm - sự kiện hàng đầu châu Á, sánh vai với các điểm đến lớn như Bangkok (Thái Lan), Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) hay Singapore.

Hạ tầng động lực nâng cao vị thế quốc gia

Sau thành công vượt kỳ vọng của Triển lãm Thành tựu đất nước, chiến lược và định hướng phát triển của VEC trong thời gian tới là gì, thưa ông?

- Chúng tôi xác định tầm nhìn dài hạn của VEC là trở thành trung tâm triển lãm - sự kiện hàng đầu châu Á, sánh vai với các điểm đến lớn như Bangkok (Thái Lan), Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) hay Singapore.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VEC đang triển khai đồng bộ 4 định hướng chiến lược. Thứ nhất, kết nối hai chiều giữa Việt Nam và thế giới. VEC sẽ là nơi những công nghệ, giải pháp, mô hình quản trị mới nhất trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp, năng lượng, đô thị thông minh, y tế, giáo dục, giao thông… được đưa đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là không gian để Việt Nam giới thiệu, quảng bá, tiếp thị sản phẩm, tiếp cận các đối tác và thị trường toàn cầu một cách chủ động, bài bản ngay trên sân nhà.

Thứ hai, VEC sẽ là môi trường lý tưởng để hình thành hệ sinh thái dịch vụ trọn gói từ thiết kế, thi công gian hàng, tổ chức, truyền thông đến hậu cần, công nghệ, nhân lực… Qua đó, chúng tôi sẽ từng bước phát triển ngành công nghiệp triển lãm, sự kiện của Việt Nam theo chuẩn quốc tế, khẳng định trình độ và thương hiệu “người Việt tổ chức sự kiện quốc tế”.

Thứ ba, áp dụng công nghệ số và mô hình phát triển bền vững. Với hệ thống trạm sạc xe điện lớn nhất Việt Nam (gần 1.200 cổng), cùng với giải pháp điện mặt trời mái tích hợp lưu trữ năng lượng (BESS), bãi đỗ xe bus điện và taxi Xanh SM… VEC đang từng bước trở thành trung tâm triển lãm xanh, thông minh, phù hợp với xu hướng tổ chức sự kiện bền vững trên toàn cầu.

Thứ tư, VEC sẽ hình thành và phát triển các chuỗi thương hiệu triển lãm quốc tế mang bản sắc Việt Nam, như triển lãm công nghệ xây dựng, tuần lễ năng lượng xanh, lễ hội du lịch & ẩm thực Việt Nam… Những sự kiện này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách toàn diện và sâu sắc hơn.

Ông có thể hé lộ những lĩnh vực mà VEC sẽ ưu tiên nhằm xây dựng thương hiệu riêng, cũng như một số sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong thời gian tới?

- Trong những năm đầu tiên vận hành, chúng tôi đặc biệt ưu tiên thu hút các sự kiện trong ba lĩnh vực: Xây dựng & Cơ sở hạ tầng, Du lịch & Dịch vụ, Năng lượng. Đây là những ngành đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển xanh và hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Hiện, các lĩnh vực triển lãm như năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh, du lịch MICE đang nằm trong danh mục chiến lược mời gọi hợp tác của chúng tôi.

Ông kỳ vọng VEC sẽ góp phần như thế nào vào phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại, du lịch và hội nhập quốc tế của Việt Nam?

- Chúng tôi xác định VEC không chỉ là một trung tâm tổ chức sự kiện, mà còn là một hạ tầng động lực, có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội ở cả cấp vùng và quốc gia.

Thứ nhất, VEC là nơi hỗ trợ các tỉnh, thành quảng bá thế mạnh, thu hút đầu tư, tiếp cận thị trường toàn cầu và “xuất khẩu tại chỗ” thông qua các sự kiện chuyên đề, tuần lễ vùng miền, diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, nhất là trong các ngành như nông sản, du lịch, hàng thủ công, công nghiệp phụ trợ…

Thứ hai, mỗi sự kiện tại VEC đều kích hoạt mạnh mẽ hệ sinh thái dịch vụ vệ tinh, từ vận tải, lưu trú, ẩm thực đến truyền thông, công nghệ sự kiện, nhân lực. Đặc biệt, với các sự kiện chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, năng lượng, tác động lan tỏa sẽ càng mạnh mẽ và bền vững.

Thứ ba, VEC sẽ góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế thông qua các hoạt động triển lãm văn hóa, sáng tạo, lễ hội ẩm thực, giao lưu nghệ thuật… Đồng thời, mô hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị - triển lãm) sẽ là hướng đi đầy tiềm năng mà VEC có thể đóng vai trò dẫn dắt, nhằm đưa khách quốc tế đến Việt Nam và giữ họ ở lại lâu hơn.

Chúng tôi tin rằng, khi được vận hành đúng tầm, VEC sẽ trở thành biểu tượng mới cho một Việt Nam kết nối, phát triển, hội nhập, sáng tạo và bền vững, từ đó góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn ông!