Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Kinh tế
Thứ năm, ngày 25/09/2025 15:38 GMT+7

Sau kỷ lục 10 triệu khách, lãnh đạo VEC hé lộ “bộ tứ” chiến lược đưa Việt Nam thành điểm đến triển lãm hàng đầu châu Á

+ aA -
PV Thứ năm, ngày 25/09/2025 15:38 GMT+7
Triển lãm Thành tựu đất nước đã khép lại nhưng những dư âm về kỳ triển lãm lịch sử vẫn còn in đậm trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Ở góc độ đơn vị vận hành, ông Trần Lê Phương - Chủ tịch HĐQT CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam cho rằng, đây là thành quả từ những nỗ lực phi thường, với một mục tiêu kiên định: VEC phải trở thành nền tảng kết nối toàn diện giữa Việt Nam và thế giới, đưa Việt Nam thành điểm đến triển lãm hàng đầu châu Á.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

“Trái ngọt” từ chiến lược đầu tư bài bản và những nỗ lực phi thường

Có ý kiến cho rằng, VEC đã gặp may khi vừa ra mắt đã bội thu với hơn 10 triệu lượt khách đến Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ông nghĩ sao?

Ông Trần Lê Phương - Chủ tịch HĐQT CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Chúng tôi không coi đây là “may mắn”, mà là thành quả từ sự đầu tư nghiêm túc, bài bản, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mang tính chiến lược lâu dài. Đặc biệt, không thể không nhắc đến nỗ lực phi thường của hàng trăm đơn vị cùng hàng chục nghìn cá nhân trong suốt quá trình từ xây dựng, lập kế hoạch đến triển khai và vận hành.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định VEC phải là biểu tượng quốc gia về năng lực tổ chức và hội nhập quốc tế. Công trình có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Để có thể hoàn thành thi công trong thời gian kỷ lục, chỉ 10 tháng thay vì hơn 2 năm như kế hoạch ban đầu, dự án đã huy động tới 3.000 kỹ sư, công nhân, gần 1.000 thiết bị, máy móc đặc chủng, thi công liên tục 3 ca/ngày.

Với Triển lãm Thành tựu đất nước, chỉ trong hơn 3 tuần, chúng tôi đã cùng các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp kiến tạo thành công một không gian trưng bày quy mô lớn nhất lịch sử, phong phú về nội dung, sinh động về hình thức. Sự kiện huy động gần 32.000 tình nguyện viên, cán bộ nhân viên an ninh, bảo vệ, vận hành, thi công, làm việc liên tục để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả.

Kết quả, chúng tôi đã đón hơn 10 triệu lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan trong 19 ngày diễn ra Triển lãm. Trong đó, cao điểm có ngày VEC đón tới gần 1,3 triệu lượt khách. Chúng tôi tin rằng, từ nền tảng này, VEC sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm đến hội tụ của những sự kiện lớn, mang tầm khu vực và quốc tế.

VEC định vị trở thành trung tâm triển lãm - sự kiện hàng đầu châu Á, sánh vai với các điểm đến lớn như Bangkok (Thái Lan), Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) hay Singapore.

Hạ tầng động lực nâng cao vị thế quốc gia

Sau thành công vượt kỳ vọng của Triển lãm Thành tựu đất nước, chiến lược và định hướng phát triển của VEC trong thời gian tới là gì, thưa ông?

- Chúng tôi xác định tầm nhìn dài hạn của VEC là trở thành trung tâm triển lãm - sự kiện hàng đầu châu Á, sánh vai với các điểm đến lớn như Bangkok (Thái Lan), Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) hay Singapore.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VEC đang triển khai đồng bộ 4 định hướng chiến lược. Thứ nhất, kết nối hai chiều giữa Việt Nam và thế giới. VEC sẽ là nơi những công nghệ, giải pháp, mô hình quản trị mới nhất trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp, năng lượng, đô thị thông minh, y tế, giáo dục, giao thông… được đưa đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là không gian để Việt Nam giới thiệu, quảng bá, tiếp thị sản phẩm, tiếp cận các đối tác và thị trường toàn cầu một cách chủ động, bài bản ngay trên sân nhà.

Thứ hai, VEC sẽ là môi trường lý tưởng để hình thành hệ sinh thái dịch vụ trọn gói từ thiết kế, thi công gian hàng, tổ chức, truyền thông đến hậu cần, công nghệ, nhân lực… Qua đó, chúng tôi sẽ từng bước phát triển ngành công nghiệp triển lãm, sự kiện của Việt Nam theo chuẩn quốc tế, khẳng định trình độ và thương hiệu “người Việt tổ chức sự kiện quốc tế”.

Thứ ba, áp dụng công nghệ số và mô hình phát triển bền vững. Với hệ thống trạm sạc xe điện lớn nhất Việt Nam (gần 1.200 cổng), cùng với giải pháp điện mặt trời mái tích hợp lưu trữ năng lượng (BESS), bãi đỗ xe bus điện và taxi Xanh SM… VEC đang từng bước trở thành trung tâm triển lãm xanh, thông minh, phù hợp với xu hướng tổ chức sự kiện bền vững trên toàn cầu.

Thứ tư, VEC sẽ hình thành và phát triển các chuỗi thương hiệu triển lãm quốc tế mang bản sắc Việt Nam, như triển lãm công nghệ xây dựng, tuần lễ năng lượng xanh, lễ hội du lịch & ẩm thực Việt Nam… Những sự kiện này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách toàn diện và sâu sắc hơn.

Ông có thể hé lộ những lĩnh vực mà VEC sẽ ưu tiên nhằm xây dựng thương hiệu riêng, cũng như một số sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong thời gian tới?

- Trong những năm đầu tiên vận hành, chúng tôi đặc biệt ưu tiên thu hút các sự kiện trong ba lĩnh vực: Xây dựng & Cơ sở hạ tầng, Du lịch & Dịch vụ, Năng lượng. Đây là những ngành đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển xanh và hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Hiện, các lĩnh vực triển lãm như năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh, du lịch MICE đang nằm trong danh mục chiến lược mời gọi hợp tác của chúng tôi.

Ông kỳ vọng VEC sẽ góp phần như thế nào vào phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại, du lịch và hội nhập quốc tế của Việt Nam?

- Chúng tôi xác định VEC không chỉ là một trung tâm tổ chức sự kiện, mà còn là một hạ tầng động lực, có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội ở cả cấp vùng và quốc gia.

Thứ nhất, VEC là nơi hỗ trợ các tỉnh, thành quảng bá thế mạnh, thu hút đầu tư, tiếp cận thị trường toàn cầu và “xuất khẩu tại chỗ” thông qua các sự kiện chuyên đề, tuần lễ vùng miền, diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, nhất là trong các ngành như nông sản, du lịch, hàng thủ công, công nghiệp phụ trợ…

Thứ hai, mỗi sự kiện tại VEC đều kích hoạt mạnh mẽ hệ sinh thái dịch vụ vệ tinh, từ vận tải, lưu trú, ẩm thực đến truyền thông, công nghệ sự kiện, nhân lực. Đặc biệt, với các sự kiện chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, năng lượng, tác động lan tỏa sẽ càng mạnh mẽ và bền vững.

Thứ ba, VEC sẽ góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế thông qua các hoạt động triển lãm văn hóa, sáng tạo, lễ hội ẩm thực, giao lưu nghệ thuật… Đồng thời, mô hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị - triển lãm) sẽ là hướng đi đầy tiềm năng mà VEC có thể đóng vai trò dẫn dắt, nhằm đưa khách quốc tế đến Việt Nam và giữ họ ở lại lâu hơn.

Chúng tôi tin rằng, khi được vận hành đúng tầm, VEC sẽ trở thành biểu tượng mới cho một Việt Nam kết nối, phát triển, hội nhập, sáng tạo và bền vững, từ đó góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo: tienphong.vn
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Sau khi bị một “cộng sự cũ” ẩn danh tố có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” tiền điện tử Antex, Shark Bình đã phản ứng rằng ông bị “phản bội”, và cũng là “nạn nhân” của sự việc.

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thương mại là “cánh tay nối dài” đưa nông sản Việt vươn xa

Kinh tế
Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thương mại là “cánh tay nối dài” đưa nông sản Việt vươn xa

Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10

Kinh tế
Hàng loạt chuyến bay, công trình trong các sân bay bị ảnh hưởng vì cơn bão số 10

Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Kinh tế
Bắt tay Frankfurt, Đà Nẵng tiến bước xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?

Kinh tế
Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?

Đọc thêm

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Chiếc áo crop top cắt xẻ táo bạo của Ninh Dương Lan Ngọc đang vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?

Đông Tây - Kim Cổ

Giày cao gót – biểu tượng quyến rũ của phái đẹp hôm nay – từng gắn liền với những kỵ binh Ba Tư trên lưng ngựa và cả vị vua quyền lực Louis XIV của nước Pháp. Vậy ai mới thực sự là “cha đẻ” của đôi giày đã làm thay đổi lịch sử thời trang và địa vị xã hội này?

Cho cua đinh khủng, ếch diễn xiếc, chồn hương leo lên vai người, khu du lịch ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ hút khách
Nhà nông

Cho cua đinh khủng, ếch diễn xiếc, chồn hương leo lên vai người, khu du lịch ở Cồn Sơn, TP Cần Thơ hút khách

Nhà nông

Khách tham quan Cồn Sơn, TP Cần Thơ, thích thú với trải nghiệm ngắm nhìn con cua đinh nặng 54kg, ếch biểu diễn xiếc, chồn hương leo trèo trên vai người. Đây là những cách làm mới của các thành viên thuộc hợp tác xã du lịch Cồn Sơn Xanh, khiến du khách vô cùng thích thú.

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường
Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường

Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường, thông tin được tổng hợp sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về 'sự lúng túng' trong ứng phó thiên tai cực đoan
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên, chia sẻ và nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan.

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Eastern FC vs Thép xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
5

Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cầu An Lạc (cầu dây văng sông Hiếu) đang gặp nhiều vấn đề khó, trong đó thiếu kinh phí GPMB cần được quan tâm tháo gỡ.

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của người chồng lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù màu xanh tròng vào cổ người chồng rồi siết đến chết.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi, bảo đảm sát thực tiễn, giải quyết tranh chấp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc
Năng lượng mới

Không làm chủ công nghệ lõi, doanh nghiệp Việt mãi phụ thuộc

Năng lượng mới

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải nhập khẩu máy móc, dây chuyền và phần mềm điều khiển từ nước ngoài. Sự lệ thuộc này khiến chi phí đầu tư tăng cao, khó khăn trong bảo trì, nâng cấp, đồng thời làm giảm tính linh hoạt trong sản xuất và khả năng ứng phó với nhu cầu thị trường.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga
Điểm nóng

Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan và tối hậu thư gửi cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw rằng, cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc xung đột của Ba Lan.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững
Kinh tế

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại: Đà Nẵng có thể trở thành hình mẫu kinh tế bền vững

Kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu – Đà Nẵng 2025 sáng 2/10, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Lê Hoàng Tài nhấn mạnh Đà Nẵng có tiềm năng trở thành hình mẫu phát triển kinh tế sáng tạo, hiện đại và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt gần 7km trên trục Bắc - Nam

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam, đoạn nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành (nay là đường Nguyễn Hữu Thọ).

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh
Tin tức

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tin tức

Sau bão số 10 (Bualoi), hai cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại xã Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) gãy đổ, lộ lõi thép "lạ" gồm thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã lên tiếng, phối hợp công an điều tra làm rõ.

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Gia đình

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon

Gia đình

Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi
Xã hội

Cụ ông 75 tuổi qua đời ngay sau đêm tân hôn với vợ kém 40 tuổi

Xã hội

Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương
Tin tức

Phấn đấu năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề
Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm ở phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ, phải công khai danh sách bác sĩ hành nghề

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay, gần đây xảy ra một số vụ việc vi phạm các quy định trong công tác khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, sự an toàn của người bệnh, tạo bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tới uy tín của ngành Y tế...

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm
Tin tức

Hà Nội: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân xã Quang Minh, sẽ khám miễn phí cho toàn dân ít nhất 1 lần/năm

Tin tức

Sáng 2/10, xã Quang Minh (Hà Nội) chính thức phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe toàn dân năm 2025, với mục tiêu bao phủ toàn bộ hơn 63.000 người dân trên địa bàn.

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?
Nhà nông

Một con hổ xuất hiện ở khoảnh rừng tại một xã mới của tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Hòa Bình), thực hư thế nào?

Nhà nông

Một con hổ đang đi lang thang trong khu rừng ở một xóm ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, là thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc xác minh thông tin một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn...

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á
Thể thao

Bố mẹ kình ngư Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui khi con giành 2 HCV châu Á

Thể thao

Sau khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc mang về 2 huy chương vàng (HCV) tại Giải bơi vô địch châu Á 2025 diễn ra ở Ấn Độ, bố mẹ anh tại quê nhà Tuyên Hóa (Quảng Trị) đã không giấu được niềm tự hào, xúc động khi con trai tiếp tục làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà.

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày
Xã hội

Trình Chính phủ lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày

Xã hội

Bộ Nội vụ chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo

Tin tức

Trong số các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, địa phương này phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư ghi điểm trong “Hãy để tôi tỏa sáng”, vượt mặt Triệu Lệ Dĩnh

Văn hóa - Giải trí

Loạt phim truyền hình “Hãy để tôi tỏa sáng” trở thành hiện tượng trên nền tảng Tecent Video trong năm 2025, trong khi bản điện ảnh “Tâm sự của Kiều Nghiên” từng công chiếu năm 2024 lại gây thất vọng.

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
Tin tức

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tin tức

Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo
Kinh tế

Hợp tác Việt Nam – Đức mở đường cho hệ sinh thái năng lượng tái tạo

Kinh tế

Dự án CASE Việt Nam do Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ KH&CN) phối hợp GIZ triển khai, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Tin tức

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tin tức

Sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xác nhận đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 cán bộ, công nhân thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh bị lũ cuốn trôi.

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ
Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Doanh nghiệp

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội
Tin tức

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Tin tức

Nhiều người dân đi tập thể dục sáng 2/10 tại Công viên Võ Thị Sáu (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nghi tự thiêu. Ngay sau đó, họ báo cơ quan công an đến xử lý vụ việc.

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội
Doanh nghiệp

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp

Sáng 28/9, hàng trăm khách hàng đã đến tham dự lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề “The Capital Crown”. Lượng khách hàng đông đảo và giao dịch thành công đã khẳng định sức hút của siêu dự án ở vùng lõi trung tâm Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”