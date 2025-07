Sau sáp nhập các tỉnh, biển chỉ dẫn địa giới hành chính điều chỉnh ra sao?

Để triển khai cập nhật, điều chỉnh thông tin biển chỉ dẫn địa giới hành chính, chỉ dẫn đường bộ phù hợp với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp, sáp nhập, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị điều chỉnh thông tin biển chỉ dẫn địa giới.

Theo đó, tổ chức điều chỉnh thông tin, vị trí các biển số I.419 “Chỉ dẫn địa giới” để chỉ dẫn địa giới hành chính phù hợp với địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính khác sau sắp xếp, sáp nhập. Hoàn thành trước ngày 15/7/2025.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Khu Quản lý đường bộ (đối với quốc lộ, đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, cơ quan Trung ương), Sở Xây dựng (đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, bao gồm cả quốc lộ được giao quản lý và đã hoàn thành việc tiếp nhận và dự án BOT do UBND cấp tỉnh là cơ quan ký hợp đồng) thực hiện điều chỉnh chỉ dẫn về khoảng cách phù hợp với địa danh chỉ dẫn mới.

Cao tốc Bắc - Nam.

Cụ thể, làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương (Sở Xây dựng, Phòng CSGT Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, UBND cấp xã, phường nếu thấy cần thiết) để lập biên bản thống nhất về địa danh chỉ dẫn mới trên các biển báo (chỉ hướng đường, hướng đi, lối ra), thay địa danh trên biển báo hiện đang chỉ dẫn hướng đi đến địa danh là huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà hiện nay không còn (do bỏ chính quyền cấp huyện) hoặc do thay đổi tên đơn vị hành chính ở địa phương do sáp nhập cấp tỉnh, xã. Đồng thời kiểm tra để điều chỉnh chỉ dẫn về khoảng cách phù hợp với địa danh chỉ dẫn mới.

Cùng đó, rà soát các báo hiệu đường bộ khác có liên quan đến thay đổi địa danh hành chính, chỉ dẫn địa danh đến và khoảng cách (Ví dụ các thông tin khoảng cách ghi trên cột Km đến địa danh cụ thể) cần điều chỉnh và đề xuất lộ trình thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thực hiện điểm a và b mục này (trong đó ưu tiên thực hiện trước việc điều chỉnh các biển báo tại điểm a và các trường hợp ảnh hưởng đến TTATGT), lập thành phương án tổng thể cho các tuyến về lộ trình, nguồn kinh phí, trách nhiệm thực hiện sau đó báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam (đối với quốc lộ và đường cao tốc do Bộ Xây dựng và cơ quan Trung ương quản lý), báo cáo UBND cấp tỉnh (đối với đường bộ thuộc phạm vi quản lý của địa phương) để sớm triển khai thực hiện. Thời hạn báo cáo trước ngày 31/7/2025.

Đối với các dự án chưa hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, Chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.