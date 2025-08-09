Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 09/08/2025 05:49 GMT+7

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Phong Tuyết Thứ bảy, ngày 09/08/2025 05:49 GMT+7
Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời.
Hơn một tháng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, đồng thời bỏ cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, người dân phía tây TP Hải Phòng, trước đây là tỉnh Hải Dương đã dần quen với tên gọi, địa danh mới.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Ngay từ ngày 1/7, dòng chữ "thành phố Hải Phòng" đã xuất hiện nhiều hơn trên các biển chỉ dẫn, tên cơ quan, trụ sở, địa danh.

Sau sáp nhập, người ta ít gọi "Hải Dương cũ", "Hải Phòng cũ" mà gọi "tây Hải Phòng", "đông Hải Phòng" như hai phần của cùng một thực thể không thể tách rời, không phân biệt cũ, mới.

Gần một tháng làm người Hải Phòng mới, những người sống ở Hải Dương trước đây dần quen hơn khi giới thiệu mình ở Hải Phòng.

Hai chữ "Hải Dương" thân thương tuy mất đi trên những biển báo, bản đồ và chỉ còn tồn tại là tên của một phường nhưng vẫn luôn vẹn nguyên trong tim mỗi người.

Làm quen với địa danh mới cũng là điều tất yếu để thích ứng với thời đại mới, để hội nhập và cởi mở hơn nhưng không phải là xoá bỏ, xa rời ký ức cùng những giá trị lịch sử, văn hoá gắn với địa danh cũ.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Không chỉ tên tỉnh mà địa danh, tên gọi quê hương của chúng ta đều thay đổi. Cấp huyện không còn. Xã, phường, thị trấn cũng sáp nhập và mang tên gọi mới. Hiện nay, một số thôn, khu dân cư cũng chuyển đổi, đổi tên cho phù hợp với mô hình mới và không bị trùng tên.

Những cái tên luôn gửi gắm ý nghĩa, thông điệp, ước mong, khát vọng của con người. Tên địa danh cũng vậy.

Chúng ta đã rất chỉn chu, chau chuốt, kỹ lưỡng khi lựa chọn tên địa danh, nhất là với tên gọi đơn vị hành chính cấp xã mới gắn với giá trị lịch sử, văn hoá, ý nghĩa của địa phương.

Những tên xã mới ở thành phố Hải Phòng rồi cũng trở nên thân quen, trong bối cảnh vừa sáp nhập tỉnh Hải Dương với Hải Phòng, bỏ cấp huyện. Ảnh: THÀNH ĐẠT.

Tỉnh Đồng Nai mới sau sáp nhập diện tích lớn nhất vùng Đông Nam bộ, có một tài nguyên đặc biệt tạo lợi thế

Cuối tháng 4, phương án đặt tên 64 xã, phường mới của tây Hải Phòng ngày nay (khi đó là tỉnh Hải Dương) ban đầu theo tên cấp huyện cũ rồi đánh số nhưng dư luận cho rằng việc gắn số thứ tự làm cho các địa danh trở nên cứng nhắc, không mang ý nghĩa, bản sắc lịch sử, văn hoá, đặc trưng của mỗi địa phương.

Lắng nghe những trăn trở của nhân dân, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương bấy giờ đã lập tức chỉ đạo nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp gắn với địa danh lâu đời, danh nhân tiêu biểu, phù hợp với các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa của địa phương.

Nhân dân rất đồng tình, các cơ quan, đơn vị lập tức nghiên cứu phương án đặt tên mới để đưa ra lấy ý kiến và có được kết quả là những tên gọi, địa danh xã, phường mới đặc sắc, phản ánh đúng bản sắc của từng vùng như chúng ta có hôm nay.

Trận thủy đánh tan quân Nguyên-Mông của vua tôi nhà Trần ở bãi bồi vùng đất Thái Bình, yếu tố bất ngờ nằm ở đâu?

Chính quyền, nhân dân đã cùng nhau chau chuốt, kỹ lưỡng như vậy nên giờ đây ta lại càng thêm nâng niu, trân trọng những cái tên mới mà chính tay mình đã bỏ phiếu góp ý, cho ý kiến đặt tên.

Tên gọi không chỉ là tên gọi mà còn là linh hồn, là hiện thân của hồn đất, tình quê. Thời điểm chuẩn bị sáp nhập, chúng ta từng rất băn khoăn, trăn trở, lo lắng những cái tên cũ sẽ mai một và khó làm quen với tên mới.

Nhưng thực tiễn đã chứng minh, quê hương ta vẫn ở đó, những tên gọi đã đi vào hồn cốt, lịch sử và sẽ mãi khắc sâu trong tâm hồn ta. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ta vẫn làm quen với những cái tên mới và sẽ ngày càng yêu, càng gắn bó hơn.

Những cái tên còn mới lạ hôm nay rồi mai này sẽ trở thành thân thuộc, thiêng liêng.

Theo: Haiphongplus.vn

