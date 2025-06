Quy mô mở rộng, tiềm năng vượt trội

Sau khi sáp nhập, thành phố Đà Nẵng mới sẽ có diện tích tự nhiên lên tới 11.859,6km² và dân số khoảng 2.819.900 người. Với quy mô này, đây sẽ là thành phố lớn nhất cả nước, có diện tích gấp khoảng 9,2 lần so với hiện tại. Sự mở rộng không gian hành chính sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ các loại hình du lịch như du lịch biển, du lịch di sản, du lịch sinh thái, văn hóa – cộng đồng.

Đà Nẵng – Điểm đến hiện đại và cửa ngõ di sản

Trước sáp nhập, Đà Nẵng vốn đã là một điểm đến du lịch nổi bật của miền Trung. Với hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế, thành phố đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng kết nối với các di sản văn hóa khu vực. Đà Nẵng sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc, hạ tầng hiện đại và môi trường an toàn, thân thiện với du khách.

Ảnh minh họa

Những cây cầu nổi bật như cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý là biểu tượng của thành phố. Về địa lý, thiên nhiên ưu đãi Đà Nẵng với đèo Hải Vân ở phía Bắc – được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", khu du lịch Bà Nà Hills ở phía Tây – điểm đến thu hút hàng đầu, bán đảo Sơn Trà với chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ, chuỗi bãi biển đẹp từ Sơn Trà đến Non Nước ở phía Đông Bắc, và danh thắng Ngũ Hành Sơn mang giá trị văn hóa – tâm linh đặc sắc ở phía Đông Nam.

Đà Nẵng còn nổi bật với hệ thống thiết chế văn hóa như Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà thờ Con Gà – những địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, nâng cao chất lượng với nhiều khu tham quan mới như Làng Pháp, Fantasy Park tại Bà Nà Hills, suối khoáng nóng Núi Thần Tài, khu giải trí Helio Center.

Quảng Nam – Miền đất di sản và văn hóa

Quảng Nam là địa phương giàu tiềm năng du lịch với hai Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận: Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Dọc theo 125km đường bờ biển, tỉnh sở hữu nhiều bãi tắm nổi tiếng như Thống Nhất, An Bàng, Cửa Đại, Bình Minh, Tam Thanh, Biển Rạng. Đặc biệt, các bãi biển Hà My, An Bàng và Cửa Đại từng được các trang du lịch uy tín như Rough Guides và CNN Go bình chọn là những bãi biển đẹp và được yêu thích nhất thế giới. Vùng phía Tây Quảng Nam có hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Quảng Nam cũng là nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa như Chăm, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây, tạo nên bề dày văn hóa độc đáo. Sự đa dạng này còn được thể hiện trong đời sống văn hóa của bốn tộc người bản địa sinh sống tại miền núi. Nền tảng văn hóa đặc sắc kết hợp với tài nguyên thiên nhiên phong phú từ biển, đảo, sông, hồ, núi rừng là lợi thế lớn để Quảng Nam phát triển du lịch bền vững.

Hợp lực tạo sức bật: “Cặp bài trùng” hiếm có

Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng – Quảng Nam sẽ hội tụ ba danh hiệu UNESCO danh giá: Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Sự yên bình, cổ kính của Hội An tạo nên điểm nhấn đối lập thú vị với nhịp sống năng động, hiện đại của Đà Nẵng, góp phần hình thành một “cặp bài trùng” hiếm có trong bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Với tuyến đường ven biển dài chỉ khoảng 30km nối liền hai khu vực, du khách có thể dễ dàng trải nghiệm hành trình "một chặng – hai điểm đến": sáng lướt sóng ở Mỹ Khê, chiều dạo bước bên sông Hoài, tối hòa mình vào không khí chợ đêm Hội An hoặc ngược lại. Hành trình kết hợp giữa nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa này hứa hẹn đưa Đà Nẵng – Quảng Nam trở thành "thiên đường" du lịch lớn nhất và đa dạng nhất Việt Nam trong tương lai gần.



Theo: Theo Doanh nghiệp Việt Nam