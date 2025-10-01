Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA được vinh danh TOP 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam 2025

Đại diện Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA nhận giải TOP 10 khách sạn 5 sao tốt nhất Việt Nam 2025

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá bậc nhất của ngành du lịch, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và dịch vụ xuất sắc; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 - lần thứ 20 giải thưởng được tổ chức và cũng là lần đầu tiên giải thưởng trở lại sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA đã xuất sắc được xướng tên ở Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất thuộc Hạng mục “Cơ sở lưu trú du lịch tốt nhất”. Đây là một trong những hạng mục quan trọng, được đánh giá khắt khe dựa trên các yếu tố như chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, cơ sở vật chất, sáng tạo đổi mới và phát triển bền vững

Đại diện Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA chia sẻ: "Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Sheraton Grand Danang, là niềm tự hào lớn lao và động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm đẳng cấp quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam".

Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách đến Đà Nẵng

Tọa lạc tại bãi biển Non Nước thơ mộng, Sheraton Grand Danang gây ấn tượng với du khách nhờ thiết kế sang trọng, độc đáo, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và nét cổ điển của văn hóa Á Đông.

Với 258 phòng nghỉ và phòng suite với ban công riêng nhìn ra biển, hệ thống nhà hàng Á - Âu đa dạng, khu spa cao cấp, hồ bơi vô cực 250 m dài nhất Đà Nẵng, cùng 14 không gian sự kiện trong và ngoài trời, phòng hội nghị Grand Ballroom cao 10 mét với sức chứa lên đến 1.000 khách…, tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của khách du lịch cao cấp, từ nghỉ dưỡng, tổ chức tiệc cưới đến hội thảo, sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Nơi đây còn là lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ chơi gôn tại Đà Nẵng và Việt Nam khi nằm sát Legend Danang Golf Resort, sân gôn 36 hố được thiết kế bởi hai huyền thoại gôn Greg Norman và Jack Nicklaus, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra biển cùng vòng chơi đầy thử thách.

Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA mang đến kỳ nghỉ trọn vẹn với nhiều trải nghiệm đẳng cấp, hấp dẫn

Không chỉ liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, Sheraton Grand Danang còn luôn chú trọng đến phát triển bền vững, được trao Chứng nhận Địa điểm Lưu trú Bền vững danh giá từ tổ chức Travelife và được công nhận bởi Hội Đồng Du lịch Bền Vững Toàn Cầu (GSTC) nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về phát triển du lịch bền vững, bao gồm bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội, lao động công bằng và đạo đức kinh doanh.

Trong thời gian tới, Sheraton Grand Danang Beach Resort & SPA sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nhân sự và phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, hợp tác quốc tế để góp phần thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.