Theo thống kê trong 10 năm trở lại đây, chưa có CLB nào vô địch Siêu cúp Anh mà lên đỉnh Premier League vào cuối mùa, ngoại trừ... Man City. Man xanh là đội bóng duy nhất phá dớp khi họ đăng quang Siêu cúp Anh 2018 rồi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2018/19. Đó là mùa giải mà thầy trò Pep Guardiola bước lên ngai vàng với 98 điểm, hơn Liverpool đúng 1 điểm.

Năm ngoái, Liverpool vô địch Siêu cúp Anh và kết quả sau đó thi ai cũng rõ. The Reds dần lao dốc, thi đấu trầy trật trong phần lớn thời gian của mùa 2022/23 để rồi phải chấp nhận chơi tại Europa League 2023/24. Năm 2021, Leicester vô địch Siêu cúp Anh song vào cuối mùa 2021/22, họ xếp thứ 8 tại Premier League. Trước đó năm 2019, Man City lần thứ 2 liên tiếp đoạt Siêu cúp Anh song đã bị Liverpool phế truất ngôi vương Premier League vào cuối mùa.

Ngoại trừ Man City mùa 2018/19, lần gần nhất một đội vô địch Siêu cúp Anh rồi lên đỉnh Ngoại hạng Anh vào cuối mùa là MU ở mùa 2010/11. Mùa giải đó, Quỷ đỏ đã đăng quang với 80 điểm, hơn đội nhì bảng Chelsea 9 điểm. Vậy phải chăng Siêu cúp Anh là chiếc cúp tai ương, nên Man City hoặc Arsenal hãy... tránh vô địch ở cuộc so tài giữa hai CLB trên sân Wembley vào 22h00 đêm nay (6/8)? Nói cách khác, Man City có thể "nhường" Arsenal ẵm cúp hoặc ngược lại?

Đây rõ ràng là điều phi lý, và sẽ thật oan ức nếu đổ hết tội lỗi lên đầu Siêu cúp Anh cho những thất bại sau đó của đa số nhà vô địch. Lý giải về mặt chuyên môn, việc đoạt Siêu cúp Anh xong sa sút, trải qua mùa giải khó khăn cũng không phải điều gì khó hiểu. Siêu cúp Anh thực tế vẫn diễn ra trong giai đoạn tiền mùa giải, nơi hai CLB tranh tài chỉ mới "làm nóng" với vài trận giao hữu sau quãng thời gian nghỉ hè. Nó chẳng khác nào Emirates Cup của Arsenal, có lẽ chỉ giá trị hơn nhờ việc được công nhận là một danh hiệu chính thức.

Do đó, chuyện vô địch Siêu cúp Anh rồi chơi không tốt ở Premier League hay những giải đấu khác hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khâu chuẩn bị của hai CLB cũng như màn trình diễn từ các cầu thủ. Đơn cử như mùa trước, Liverpool đã hạ Man City 3-1 để vô địch Siêu cúp Anh song vì lực lượng quá mỏng, đội hình bị tàn phá vì chấn thương cùng sự sa sút trong cả hệ thống đã khiến The Reds phải trả giá đắt. Rất khó để đổ cho do vô địch Siêu cúp Anh mà đen đủi.

Tính đến thời điểm này ở Hè 2023, Man City mới đưa về 2 tân binh gồm trung vệ Josko Gvardiol từ RB Leipzig và tiền vệ Mateo Kovacic từ Chelsea. Trong khi đó, Arsenal - đối thủ của họ - đã đầu tư mạnh mẽ chiêu mộ 3 ngôi sao chất lượng gồm tiền vệ Declan Rice, tiền đạo Kai Havertz và trung vệ Jurrien Timber. Pháo thủ vẫn đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Rõ ràng về cảm quan, có thể thấy Arsenal đang có sự chuẩn bị tốt hơn so với Man City. Giả sử Arsenal vô địch Siêu cúp Anh rồi đăng quang Premier League vào cuối mùa, thì đó cũng là điều hợp lý sau những gì mà họ đã đầu tư.



Nếu kịch bản ngược lại xảy ra, tức Arsenal vô địch Siêu cúp Anh nhưng không lên đỉnh Premier League, thì đội bóng của Mikel Arteta chỉ có thể tự trách mình hoặc do Man City vẫn quá mạnh. Với trường hợp của Man City, nếu họ vô địch Siêu cúp Anh và bị phế truất ngai vàng Premier League, thì lỗi lớn thuộc về họ bởi sự chuẩn bị có phần chủ quan hay tự tin thái quá ở Hè 2023. Nếu Man xanh vô địch cả hai như mùa 2018/19 thì chẳng còn gì để nói: hoàn hảo.

Cả Arsenal và Man City chắc chắn đều rất khát khao vô địch Siêu cúp Anh. Lần gần nhất Arsenal đoạt chiếc cúp này là năm 2020 khi họ hạ Liverpool trên loạt sút cân não. Với Man City, năm 2019 là lần đăng quang gần nhất của họ. Tóm lại, cứ cố gắng vô địch để lấy cú hích về mặt tinh thần, bỏ túi một danh hiệu được công nhận cái đã, chuyện của cả mùa giải dài hơi sau đó tính sau.