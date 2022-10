Sách giáo khoa Việt Nam so với thế giới

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, theo lộ trình chương trình giáo dục phổ thông mới, hiện tại các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 đã được phê duyệt và sử dụng SGK chương trình mới trong các trường phổ thông; SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 đang được thẩm định và SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 đang biên soạn.

Hiện có 6 nhà xuất bản (NXB) tham gia biên soạn, phát hành SGK môn học/hoạt động giáo dục các khối lớp. Tổng số có 1.574 tác giả tham gia biên soạn SGK cho 6 khối lớp. Các tác giả đều đã được tập huấn về biên soạn SGK và đạt tiêu chuẩn cá nhân viết SGK theo quy định tại Thông tư số 33. Trên 2/3 số tác giả tham gia biên soạn SGK có trình độ từ tiến sĩ trở lên.

Tuy nhiên, thời gian qua, SGK mới của Việt Nam gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận về nội dung, khổ giấy cũng như giá thành...

SGK Việt Nam và các nước trên thế giới. Ảnh: Tào Nga

Tại Hội thảo về công tác biên soạn, thẩm định, xuất bản, lựa chọn và sử dụng SGK giáo dục phổ thông mới diễn ra, Bộ GDĐT đã đưa ra những so sánh về sách của Việt Nam với các nước trên thế giới.

Ví dụ so sánh khổ giấy của SGK Mĩ thuật lớp 7 của Việt Nam với SGK Mĩ thuật ở Nhật Bản cho thấy, khổ giấy sách Nhật Bản là 23 x 29,5cm to hơn so với ở Việt Nam là 19 x 26,5cm. Trong khi đó, sách Toán lớp 10 của Việt Nam là 19 x 26,5cm to hơn so với sách Toán 10 của Nga với 17 x 21,5cm.

So sánh khổ giấy SGK. Ảnh: Tào Nga

Sách Hóa học 10 ở Việt Nam và Nga. Ảnh: Tào Nga

Về định lượng và độ trắng giấy cho thấy: Sách Sinh học 10 của Singapore có định lượng là 70gsm (đơn vị tính độ dày của một sản phẩm), độ trắng là 86-88% ISO, còn SGK của Việt Nam có định lượng là 65gsm, độ trắng 84-86% ISO.

So sánh định lượng và độ trắng SGK. Ảnh: Tào Nga

SGK của Việt Nam và của các nước có sự chênh lệch về các chỉ số. Ảnh: Tào Nga

Khổ SGK tiếng Anh lớp 1 của Hàn Quốc to hơn, định lượng nặng hơn và độ trắng nhỏ hơn so với sách của Việt Nam. Ảnh: Tào Nga

Về số trang cũng có sự chênh lệch nhau về số trang sách ở mỗi cuốn. Ví dụ sách Lịch sử 10 của Nga có 448 trang, trọng lượng 560g còn sách Lịch sử của Việt Nam là 144 trang và 250g.

Sách Toán 2 của Việt Nam có 116 trang còn sách Toán 2 của Hàn Quốc là 87 trang.

Sách Lịch sử 10 của Nga so với sách Việt Nam. Ảnh: Tào Nga Sách Toán 3 của Việt Nam và Singapore. Ảnh: Tào Nga

NGƯT Ngô Trần Ái, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam cho hay: "Hiện tại SGK mới có khổ giấy lớn hơn 1,3 lần so với SGK cũ; in 4 màu; chất lượng giấy in tốt hơn. So với giá các loại sách khác trên thị trường thi SGK vẫn có giá thấp hơn. Ví dụ, bộ SGK lớp 3 gồm 12 quyển, có giá 220.000 đồng. Nếu chia trung bình, mỗi quyển SGK có giá xấp xỉ 18.000 đồng. Trong khi đó, một quyển truyện có độ dày, giấy in, hình minh họa, màu tương tự với sản lượng hơn 100.000 bản trên thị trường cũng có giá vào khoảng 90.000-100.000 đồng.

So với giá SGK các nước, một cuốn SGK in 4 màu, số trang tương tự thì giá cũng vào khoảng từ 100.000-300.000 đồng (như Nhật Bản, Hàn Quốc).

Ví dụ như SGK Toán của Singapore giá vào khoảng 250.000 đồng; SGK Đạo đức và Tự nhiên Xã hội của Hàn Quốc, Nhật Bản có giá trừ 280.000-300.000 đồng. Sách Toán 2 của Việt Nam so với Hàn Quốc chênh nhau 12 lần".

Sách Toán 2 của Việt Nam so với Hàn Quốc chênh nhau 12 lần. Ảnh: Tào Nga

Đơn giá sách Toán 1 của Việt Nam và Singapore chênh nhau 7 lần. Ảnh: Tào Nga