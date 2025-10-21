Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức lên làm việc vụ Jack hát ca khúc gây phản cảm

Trao đổi với Dân Việt, đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho biết, ca khúc mà ca sĩ Jack trình diễn trong chương trình “Moonlit childhood” tối 16/10 không nằm trong danh mục đã xin phép. Hiện Sở đã rà soát toàn bộ sự việc và mời Ban tổ chức chương trình lên làm việc để làm rõ quy trình xin phép cũng như nội dung biểu diễn.

Nhà thiết kế Thạch Linh – đại diện Ban tổ chức chương trình Moonlit childhood cũng chia sẻ với Dân Việt rằng, họ đã nhận được giấy mời của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, mời lên làm việc về vụ việc của Jack. Trong ngày hôm nay (21/10), Ban tổ chức sẽ lên làm việc trực tiếp với đại diện của Sở để giải trình sự việc. Nếu bị xử phạt, họ cũng sẽ thượng tôn pháp luật.

Ca sĩ Jack gây phản ứng bởi bài hát chứa ca từ phản cảm, tục tĩu. Ảnh cắt từ clip

“Thực ra, việc Jack hát tặng fan một đoạn rap trong ca khúc mới chưa đặt tên là chuyện ngoài kịch bản. Cái này là ngẫu hứng của ca sĩ nên Ban tổ chức cũng không kịp trở tay. Ca khúc cũng không đến nỗi nhạy cảm hay thô tục nhưng bị cư dân mạng đẩy đi quá xa. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về việc này và xem đây là bài học đắt giá”, Nhà thiết kế Thạch Linh nói.

Trước đó, tại một sự kiện Moonlit childhood diễn ra ở Hà Nội, Jack trình diễn một sáng tác mới trên sân khấu. Ca khúc có một số câu rap bị cho là phản cảm, sử dụng ngôn từ thô tục và công kích anti-fan (những người không thích mình) khá gay gắt.

Ca khúc có phần giai điệu đậm chất miền Tây, với lời bài hát như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm"... hay "Đưa máy, đưa tay, quay màn hình rồi biên tập tráo/Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa/Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**"...

Nữ diễn viên phim “Mưa đỏ” lần đầu kể về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần

Ngay khi đoạn clip ghi lại màn biểu diễn được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ phản ứng trái chiều. Đáng chú ý, cụm từ “lào gì cũng t*” trong phần rap khiến dư luận lo ngại về hàm ý nhạy cảm, thiếu chuẩn mực và không phù hợp để biểu diễn trước công chúng.

“Chúng tôi có đầy đủ bản xướng âm và lời bài hát. Trong bản gốc, cụm từ Jack hát là “lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như cách khán giả nghe được trong clip lan truyền. Thực tế, nội dung mang ý "tội gì cũng là lỗi của tôi", chỉ là cách chơi chữ chứ không hề tục tĩu”, Nhà thiết kế Thạch Linh đính chính.

Vào tối 20/10, công ty J97 Promotion (đơn vị quản lý ca sĩ Jack - J97) cũng đã đưa ra thông báo mới. Theo đó, đơn vị này cho biết đã ghi nhận những thông tin và luồng ý kiến đa chiều trên mạng xã hội liên quan đến ca từ trong ca khúc mới mà nam nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện ngày 16/10/2025.

Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

"Bằng thông cáo này, chúng tôi xin phép được làm rõ một số thông tin để quý vị có cái nhìn đầy đủ và khách quan nhất. Đây là một ca khúc chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn như một món quà ngoài kịch bản để tri ân khán giả đã ở lại chờ đợi dù đêm đã khuya.

Vì ca khúc chưa có bản audio chính thức và được hát ngẫu hứng tại sự kiện, các bản ghi trong đêm diễn có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải. Chúng tôi mong quý vị khán giả chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới" - phía Jack cho biết.