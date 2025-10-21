Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc

Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử
Không khí lạnh đang tràn về khiến miền Bắc và Thanh Hóa trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét dưới 16°C. Đồng thời, sự kết hợp của khối khí lạnh này với bão số 12 đang gây ra thời tiết cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, với gió giật mạnh và sóng cao tới 7m. Đáng lo ngại hơn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chuẩn bị hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài, với lượng mưa cục bộ có thể vượt 900mm, gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.