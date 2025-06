"Soi" số liệu kinh doanh của C.P Việt Nam: Mỗi năm bán gần 7 triệu con lợn, doanh thu năm 2024 đạt 93.000 tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club (Hà Nội) với số tiền lên đến hơn 2.600 tỷ đồng, liên quan đến nhiều bị can trong và ngoài nước.