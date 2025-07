Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại Sơn La

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 26 đến sáng sớm ngày 27/7/2025, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ, ở tỉnh Sơn La đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ sau 07h ngày 26/7 đến 07h ngày 27/7 phổ biến từ 15-146mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại xã Chiềng Sơ - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đêm qua (26/7), mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của ông Lò Văn Th. (sinh năm 1956) và ông Lò Văn Th. (sinh năm 1977), cùng trú tại bản Huổi Sài.

Mưa lũ cũng đã khiến 2 người tại bản Nà Cần 2 (Chiềng Sơ, Sơn La) mất tích, đó là ông Lò Văn N. (sinh năm 1961) và ông Lò Văn M. (sinh năm 1967). Đến 8h sáng nay, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được khẩn trương triển khai nhưng chưa có kết quả.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều nhà cửa, tuyến đường giao thông, diện tích lúa, hoa màu của người dân.

Mưa lũ làm hư hỏng nhiều nhà dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Quỳnh Anh

Sơn La chủ động ứng phó với mưa lũ

Tình hình thời tiết tại Sơn La vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to và dông, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét ở nhiều nơi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền địa phương đang nhanh chóng triển khai lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để hỗ trợ người dân.

Công tác sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những nơi có nguy cơ sạt lở cao, bảo vệ tài sản của người dân, đang được triển khai.

Mưa lớn gây thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Quỳnh Anh

Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để cảnh báo và di dời dân kịp thời. Việc thống kê thiệt hại cũng đang được tiến hành khẩn trương để có phương án hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, theo dõi sát các thông tin cảnh báo từ chính quyền và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Nhà người dân có nguy cơ bị sạt lở. Ảnh: Khánh Tay

Nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị lũ cuốn. Ảnh: Khánh Tay