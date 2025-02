Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, HIEUTHUHAI cạnh tranh tại giải thưởng Cống hiến

Được khởi xướng và tổ chức từ năm 2005, giải Cống hiến có sự tham gia bầu chọn của báo giới toàn quốc. Từ năm 2023, Giải thưởng này mở rộng quy mô sang lĩnh vực thể thao, trở thành một hệ sinh thái mới mang tên Cống hiến. Đồng thời, giải cũng cải tiến phương thức bình chọn. Nếu như trước đây, Giải Âm nhạc Cống hiến chỉ có sự tham gia của báo giới thì hiện tại, giải đã thu thập thêm những ý kiến đánh giá từ Hội đồng bầu chọn và đông đảo công chúng thông qua các hình thức bình chọn rộng rãi, công khai, phù hợp với "kỷ nguyên số".

Hình ảnh tại Lễ công bố giải thưởng Cống hiến 2025. (Ảnh: BTC)

Đánh dấu tròn 20 năm ra đời và phát triển, năm nay, Giải Cống hiến tiến ra châu lục thông qua việc hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (Music Awards Japan). Đây là giải thưởng do Hiệp hội Xúc tiến Ngành Văn hóa & Giải trí (Culture & Entertainment Industries Promotion Association - CEIPA) của Nhật Bản chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành.

Phát biểu tại lễ công bố giải thưởng, Trưởng BTC giải - TBT báo Thể thao và Văn hóa, ông Lê Xuân Thành khẳng định: "Giải Cống hiến hy vọng sẽ “tiến ra châu Á” với sự hợp tác chiến lược với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản (MAJ) – một giải thưởng đẳng cấp, có tầm châu lục. Bằng sự hợp tác này, bắt đầu từ năm nay, qua nhịp cầu Cống hiến, những nghệ sĩ Việt Nam sẽ có cơ hội được vinh danh trên “đấu trường” châu lục, để âm nhạc đại chúng Việt Nam tiếp tục hòa nhập sâu rộng hơn với các xu hướng âm nhạc lớn nhất ở châu Á.

Trong hành trình 20 năm Cống hiến, chúng tôi tự hào vì những chủ nhân cống hiến đầu tiên đã có những sự nghiệp âm nhạc bề thế, và hơn thế vẫn đồng hành cùng đời sống âm nhạc đại chúng hôm nay, thậm chí vẫn được coi là tiên phong khi đồng hành với các “cháu” nghệ sĩ thế hệ gen Z".

SOOBIN nhận hai đề cử tại giải Cống hiến năm 2025. (Ảnh: NSX)

Danh sách đề cử Giải Cống hiến năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng như: SOOBIN, Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI...; các chương trình âm nhạc ấn tượng như: SKYNote (Quốc Thiên), Bức Tường Unplugged - Cơn mưa tháng năm (Bức Tường); Người đàn ông hát (Tùng Dương) và Có đôi lần (Đức Trí). Những chuỗi chương trình ấn tượng gồm: Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Giao lộ thời gian và Our song Việt Nam... cũng lần lượt có tên trong danh sách.

Nhân sinh nhật Cống hiến 20 tuổi, ngoài Giải Ấn tượng Cống hiến và Giải Nghệ sĩ truyền cảm hứng, BTC còn có những hoạt động bên lề ý nghĩa như trao Kỷ niệm chương nhằm ghi nhận, vinh danh các cá nhân, tập thể tổ chức được các hoạt động âm nhạc có sức lan tỏa, truyền cảm hứng và để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và giới chuyên môn.

Lễ trao giải Cống hiến lần 19 - 2025 dự kiến diễn ra vào tối 5/3/2025 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số.