Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 chính thức công bố mùa giải mới

Đây là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đột phá cho vận động viên (VĐV). Với thông điệp "Bứt phá, vươn xa" (Together, we run further), Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 hướng tới không chỉ là một giải chạy, mà còn là sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế, lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng bền vững.

Tham dự buổi công bố có: Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục TDTT; ông Đào Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao – Sở VHTT Hà Nội; ông Bill Winters - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Standard Chartered; bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, Standard Chartered Việt Nam; bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối Ngoại, Marketing và Thương Hiệu, Standard Chartered Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty TNHH DHA Vietnam; Đào Thị Thu Hương - Phó Tổng giám đốc điều hành Xtep Việt Nam.





Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội và đại điện BTC chụp hình lưu niệm với đại diện các VĐV. Ảnh: BTC.

Mùa giải 2025, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội vẫn sẽ có bốn cự ly chính gồm: Marathon (42,195km), Bán marathon (21,0975km), 10km và 5km; cùng một cự ly dành riêng cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi. Đặc biệt, cung đường về đích dài gần 10km ven Hồ Tây mang đến không gian thoáng đãng, lý tưởng giúp các VĐV bứt phá và nâng cao thành tích cá nhân.



Theo PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng giám đốc DHA Việt Nam (Đơn vị tổ chức giải), Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội đang hướng tới quy mô vài chục nghìn VĐV tham gia, sánh ngang với các giải thuộc hệ thống Standard Chartered Marathon như Kuala Lumpur (40.000 VĐV), Singapore (50.000 VĐV) hay Hong Kong (70.000 VĐV). Điểm Xuất phát - Về đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa được đánh giá là lựa chọn tối ưu cho sự phát triển của giải đấu.

Bên cạnh đó, giải tiếp tục khẳng định vai trò kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Hà Nội thông qua hoạt động chạy bộ. Năm 2024, giải thu hút hơn 1.300 VĐV quốc tế từ 50 quốc gia, chiếm 10% tổng số VĐV. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025 nhờ sức hút từ cung đường chạy qua các di sản nổi tiếng của thủ đô vào thời điểm đẹp nhất trong năm.

Ở mùa giải 2024, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội thu hút số lượng VĐV đông kỷ lục. Ảnh: BTC.

Chia sẻ về giải chạy, bà Trịnh Như Quỳnh (Giám đốc Đối ngoại - Marketing và Thương hiệu Standard Chartered Việt Nam) cho biết: “Chúng tôi vinh dự là nhà tài trợ chính cho giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội từ 2024, khẳng định cam kết đồng hành và phát triển lâu dài cùng Việt Nam, nối tiếp hành trình hơn 120 năm gắn bó. Giải chạy là cơ hội để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng gắn kết, chung tay rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực. Chúng tôi tự hào cùng DHA Việt Nam mang đến một giải chạy quy mô quốc tế ngay tại Việt Nam, nơi mỗi bước chạy đều góp phần tạo nên những giá trị tốt đẹp thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội ý nghĩa mà bất kể ai cũng có thể chung tay”.

Ngoài ra, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình "Thu gom giày cũ, Đổi giày mới" nhằm hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa...

Mùa giải 2025 sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ Pacer (Người dẫn tốc) bằng quy trình tuyển chọn, đào tạo bài bản cho các cự ly bán marathon và marathon, đồng thời chiêu mộ VĐV quốc tế từ những nền marathon phát triển sang Việt Nam thi đấu. Hoạt động tuyển chọn Pacer sẽ được BTC chính thức công bố và triển khai trong thời gian tới.

Giải Marathon Di sản Hà Nội (Hanoi Marathon - Heritage Race)



Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội là một trong những giải chạy lớn nhất Thủ đô, được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi DHA Vietnam. Năm 2024, giải chính thức mang tên Standard Chartered Hanoi Marathon Heritage Race, trở thành giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng toàn cầu dưới sự tài trợ của ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.



Là giải chạy chính thức của thành phố Hà Nội, thành viên Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Hiệp hội Marathon & Chạy đường dài Quốc tế (AIMS), giải có cung đường đạt chuẩn AIMS, đi qua nhiều di sản và địa danh lịch sử như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu phố cổ.



Giải đấu gồm các cự ly phù hợp với mọi trình độ vận động viên: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km và 5km.