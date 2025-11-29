'Sự kết hợp chết người' - Thủ tướng Ba Lan cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: FB.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 28/11, người đứng đầu chính phủ Ba Lan Donald Tusk viết: "Orbán đến thăm Putin, Nawrocki đến thăm Orbán. Hỗn loạn trong các cuộc đàm phán về kế hoạch Wittkoff và một cuộc khủng hoảng chính trị ở Kiev. Một sự kết hợp chết người".

Theo truyền thông, tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow, Thủ tướng Hungary Viktor Orban một lần nữa bày tỏ hy vọng rằng Budapest sẽ trở thành diễn đàn cho các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến cuộc chiến Nga - Ukraine.

Trong khi đó, ông Tusk phản đối Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki trên nhiều vấn đề về Ukraine,

Tối 28/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cách chức Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak và thông báo sẽ tổ chức tham vấn về người đứng đầu Văn phòng Tổng thống tiếp theo vào thứ Bảy.

Theo ông Zelensky, sau khi Yermak từ chức, đại diện của Ukraine tại các cuộc đàm phán hòa bình sẽ là Tổng tham mưu trưởng Andriy Hnatov, đại diện của Bộ Ngoại giao và tình báo, cũng như Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz gọi cuộc khám nhà Yermak là "tin xấu với Châu Âu", và lưu ý rằng vụ việc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng gia nhập EU của Ukraine.

Theo ông, Ukraine đang trải qua một giai đoạn khó khăn và các vấn đề tham nhũng tiềm ẩn ở cấp cao nhất của chính phủ không có lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Ông cũng nói rằng việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu là bất khả thi nếu không có sự minh bạch, chẳng hạn về các chính sách chống tham nhũng.

Trên chiến trường, theo kênh theo dõi quân sự Deep State, quân đội Nga đã tiến quân trở lại gần Huliaipole ở vùng Zaporizhia. Cũng gần Pokrovsk, quân Nga đã tiến đến ngoại ô một cứ điểm phòng thủ quan trọng - làng Grishino, phía tây bắc thành phố. Theo một nguồn tin quân sự Ukraine, lực lượng Nga đã bị đánh bật khỏi đó, nhưng tình hình trên khu vực mặt trận này vẫn rất đáng báo động.