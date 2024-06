Tạm ngưng cấp CCCD, định danh điện tử tại TP.HCM

Theo thông báo, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp căn cước cho công dân (CCCD) theo Luật Căn cước năm 2023 (Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024). Công an TPHCM thông báo tạm ngưng việc cấp thẻ CCCD, định danh điện tử trên địa bàn TP kể từ ngày 25/6/2024 đến ngày 30/6/2024, tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức và tại bộ phận một cửa của các quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Việc cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân sẽ được thực hiện trở lại từ 1/7. Ảnh TL

Kể từ ngày 1/7/2024, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an quận, huyện, TP.Thủ Đức và tại bộ phận một cửa quận, huyện, TP.Thủ Đức sẽ tiếp tục việc cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân đúng theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng vừa ký ban hành Thông tư số 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ CCCD sẽ được sử dụng từ ngày 1/7.

Thẻ căn cước mới sẽ có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Thông tin lưu trữ trong chip điện tử được mã hóa bằng thuật toán do cơ quan quản lý căn cước tạo lập.

Thông tin lưu trữ trong chip điện tử được mã hóa bằng thuật toán do cơ quan quản lý căn cước tạo lập gồm: Tên gọi khác; nơi sinh; nơi đăng ký khai sinh; dân tộc; tôn giáo; nhóm máu; số chứng minh nhân dân 9 số; ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; thông tin sinh trắc học về vân tay, mống mắt; thông tin nhận dạng...

Thông tin được mã hóa QR gồm: Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; ngày, tháng, năm cấp thẻ căn cước; số chứng minh nhân dân 9 số (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có); họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ (đối với thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi).