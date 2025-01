Tấn công CSGT khi bị đo nồng độ cồn, người đàn ông bị bắt tạm giam

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Mai Thế Thắng (42 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về tội Chống người thi hành công vụ.

Khoảng 21h30 tối 11/1, Thắng điều khiển xe gắn máy trên đường số 5A, hướng về đường số 8, phường Long Bình. Tổ công tác của đội CSGT – Trật tự, Công an TP Thủ Đức ra hiệu dừng phương tiện của Thắng để kiểm tra hành chính.

Mai Thế Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.X.

Lúc này, Thắng trong tình trạng say xỉn, không tỉnh táo, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn và có hành vi chửi bới, tấn công gây thương tích cho thành viên tổ công tác.

Tổ công tác và người dân xung quanh đã khống chế, đưa Thắng về cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận do say xỉn nên không kiểm soát được hành vi và bày tỏ hối hận.