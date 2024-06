Tấn công Nga: Ông Putin sẽ phản ứng thế nào?

Tổng thống Nga Putin.

Trong nhiều tuần, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cầu xin Washington cho phép lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga.

Phía Ukraine lập luận rằng, lệnh cấm như vậy đã khiến thành phố thứ hai của Ukraine là Kharkov có nguy cơ bị ném bom xuyên biên giới và hạn chế khả năng giành lại lãnh thổ từ tay Nga.

Tuần trước, dưới áp lực từ các đồng minh châu Âu, Tổng thống Mỹ Biden đã nhượng bộ, cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ chống lại các mục tiêu quân sự bên trong Nga – nhưng chỉ ở các khu vực giáp ranh với khu vực Kharkov. Ở những nơi khác, việc sử dụng chúng vẫn sẽ bị giới hạn trong lãnh thổ Ukraine.

'Một số cứu trợ ngay lập tức'

Tác giả Matthew Savill cho biết trên Rusi.org rằng, việc nới lỏng các hạn chế sẽ mang lại "lợi ích chiến thuật đáng kể" cho Ukraine. Lực lượng của họ đã tấn công các mục tiêu ở Nga trong suốt cuộc chiến, nhưng những mục tiêu này diễn ra dưới hình thức các hoạt động phá hoại đầy rủi ro hoặc các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái. Do máy bay không người lái của Ukraine hoạt động chậm và có trọng tải hạn chế nên các cuộc tấn công như vậy dựa vào số lượng tuyệt đối để đánh bại lực lượng phòng thủ và thường có hiệu quả hạn chế.

Kiev cần hỏa lực để có thể "tác dụng nhanh chóng và ít cảnh báo". Bây giờ họ đã có thứ đó (và đã sử dụng nó để tấn công các mục tiêu ở Nga). Điều này sẽ làm phức tạp vấn đề đối với Nga và cung cấp "một số cứu trợ ngay lập tức cho các lực lượng Ukraine".

'Một phản ứng đối xứng'

Gideon Rachman cho biết trên tờ Financial Times rằng sở dĩ ông Biden chấp thuận để Kiev dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga là do lo ngại rằng Ukraine đang "dần thua trong cuộc chiến". Điều này cũng phản ánh thực tế rằng Mỹ và các đồng minh của họ đã bớt lo lắng hơn trước về việc đe dọa hạt nhân của Tổng thống Putin, khi họ đã nhiều lần ám chỉ rằng Nga và bản thân ông Putin "lừa dối". Tuy nhiên, một số quan chức phương Tây vẫn lo lắng về ý tưởng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công lãnh thổ Nga. Họ lo ngại điều đó có thể khiến Moscow "thực hiện những gì họ coi là phản ứng đối xứng - liên quan đến các cuộc phản công vào lãnh thổ NATO".

The Washington Post cho biết cần phải thận trọng trong tình huống này. Chính quyền Biden có quyền áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt về cách sử dụng vũ khí của mình. Mỹ sẽ không muốn những vũ khí này được triển khai trong các cuộc tấn công thiếu sáng suốt, chẳng hạn như cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine nhằm vào các radar cảnh báo sớm của Nga giúp bảo vệ chống lại một vụ phóng hạt nhân nhầm lẫn.

Tuy nhiên, ở phương Tây, nhiều người có quan điểm ủng hộ Ukraine vẫn cho rằng, việc cung cấp cho Kiev phương tiện để ngăn chặn Nga ném bom vào dân thường ở các thành phố của Ukraine dường như hoàn toàn chính đáng. Theo quan điểm này, Kiev nên được "tự do" sử dụng vũ khí ở các khu vực khác, trong cùng những hạn chế. Đó là một rủi ro được tính toán rất đáng để giúp Ukraine đánh bại một hành động tấn công xuyên biên giới nghiêm trọng.