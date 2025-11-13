Tập đoàn ThaiBinh Seed chia sẻ khó khăn với nông dân bị thiệt hại do bão lũ

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Theo đó, ngày 12/11, đại diện Công ty TNHH ThaiBinh Seed Miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức trao 120 suất quà hỗ trợ an sinh gồm gạo và tiền mặt cho bà con nông dân tại các Hợp tác xã Đại Quang, Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Thắng, thành phố Đà Nẵng (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ).
Ông Triệu Tấn Phú - Giám đốc Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung - Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) cho biết: Những ngày cuối tháng 10/2025 vừa qua, mưa lũ kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp tại nhiều tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi, tài sản - bị ngập úng, hư hại đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nông dân.
Trước những khó khăn đó, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã tổ chức chương trình hỗ trợ an sinh nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nông dân. Những suất quà yêu thương tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của tập thể người lao động tại ThaiBinh Seed đối với cộng đồng.
“ThaiBinh Seed nói chung và Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng hy vọng rằng, những suất quà này sẽ tiếp thêm động lực để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống khôi phục lại sản xuất, sớm ổn định cuộc sống...”, ông Phú nói.
Cũng trong đợt này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed đã hỗ trợ 1 tấn lúa giống trao tặng các hộ dân ở xã Chư A Thai và xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) bị ảnh hưởng bởi bão số 13 - Kalmaegi vừa qua.
