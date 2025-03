Tết Thanh minh 2025 là ngày nào? Nên làm gì trong Tết Thanh minh để gia đình bình an, may mắn? Tết Thanh minh 2025 là ngày nào? Nên làm gì trong Tết Thanh minh để gia đình bình an, may mắn?

Tết Thanh minh 2025 rơi vào ngày 4/4 Dương lịch, tức thứ Sáu ngày 7/3 Âm lịch.