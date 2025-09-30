"Thần đèn" Bộ đội Biên phòng giúp di dời hàng loạt nhà dân Đà Nẵng đến nơi an toàn. Clip: ĐT

Ngày 30/9, Đồn Biên phòng Ga Ry (Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triển khai lực lượng xuống thôn Pứt (xã Hùng Sơn) giúp 7 gia đình di dời nhà tới nơi an toàn.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, những ngày qua, địa bàn xã biên giới Hùng Sơn có mưa lớn, kéo dài khiến nhiều nơi bị sạt lở. Ngày 29/9, qua công tác tuần tra, Đồn Biên phòng Ga Ry phát hiện tại thôn Pứt có vết nứt dài khoảng 50m, sâu 1m, khiến bếp và nhà vệ sinh của 3 gia đình ông Bríu Kin, Hốih Nhươn và Coor Nhiu bị sụt xuống.

Bộ đội Biên phòng chuẩn bị kỹ thuật để di dời nguyên vẹn nhà dân Đà Nẵng đến nơi an toàn. Ảnh: ĐT

Sau khi khảo sát và đánh giá tình hình, Đồn Biên phòng Ga Ry và chính quyền địa phương nhận thấy, thôn Pứt có thêm gia đình ông Bríu Kêm, Coor Plơớc, Alăng Trời và Ríah A Nhích cũng có nguy cơ sạt lở.

Sáng ngày 30/9, Đồn Biên phòng Ga Ry đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, bà con nhân dân thôn Pứt di dời 7 căn nhà của 7 hộ dân tới nơi an toàn.

Trước đó, Đồn Biên phòng Ga Ry cũng cử 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn dẹp đất bị sạt lở, tràn ra đường tại khu vực thôn A Choong (xã Hùng Sơn) tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.