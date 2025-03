"Thần tốc" xây "mái ấm", Nghệ An giúp hàng ngàn hộ nghèo an cư chỉ trong 7 ngày "Thần tốc" xây "mái ấm", Nghệ An giúp hàng ngàn hộ nghèo an cư chỉ trong 7 ngày

Chỉ trong 7 ngày, tỉnh Nghệ An đã khởi công 1.624 căn nhà và bàn giao 523 mái ấm cho người nghèo. Đến nay, Nghệ An là một trong 10 địa phương có kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cao nhất cả nước.