Thanh Hóa: Công an xuất hiện, phong tỏa nhiều đoạn đường trước các tiệm vàng có tiếng

Khoảng 9 giờ 30, ngày 31/10, theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, có rất đông lực lượng cảnh sát cơ động, CSGT đã có mặt và phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trước nhiều tiệm vàng và ngăn không cho người, phương tiện qua lại trên đoạn đường này.

Công an xuất hiện trước nhiều tiệm vàng có tiếng ở Thanh Hóa. Ảnh PV

Phía bên trong khu vực phong tỏa, lực lượng chức năng xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng, thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem.

Một đoạn đường ở phố Lê Hoàn bị công an phong tỏa. Ảnh PV

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại khu vực các cửa hàng vàng trên.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa công bố việc xuất hiện tại các cửa hàng vàng trên. Ảnh PV

