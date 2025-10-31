Thanh Hóa: Công an xuất hiện, phong tỏa nhiều đoạn đường trước các tiệm vàng có tiếng

Xem phim, tôi phải lục tung phòng con trai vì nghi ngờ nó đang làm "chuyện mờ ám" ở trường
Hành động của tôi đã làm con tổn thương nghiêm trọng.
Khoảng 9 giờ 30, ngày 31/10, theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, có rất đông lực lượng cảnh sát cơ động, CSGT đã có mặt và phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) trước nhiều tiệm vàng và ngăn không cho người, phương tiện qua lại trên đoạn đường này.
Phía bên trong khu vực phong tỏa, lực lượng chức năng xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng, thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ đứng xem.
Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại khu vực các cửa hàng vàng trên.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa công bố việc xuất hiện tại các cửa hàng vàng trên.
Trước thực trạng sai phạm về xây dựng, quản lý đất đai tại Tràng An vẫn diễn biến phức tạp, chưa được xử lý dứt điểm, UBND tỉnh Ninh Bình đã siết chặt quản lý. Tỉnh yêu cầu cấm chuyển đổi đất nông nghiệp trong vùng lõi, đồng thời quy trách nhiệm trực tiếp: Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra vi phạm mới tại địa phương mình.