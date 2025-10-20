Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Xã hội
Thứ hai, ngày 20/10/2025 16:00 GMT+7

Thanh niên Hàn Quốc liều lĩnh gia nhập đường dây lừa đảo tại Campuchia vì tiền

+ aA -
Quang Thanh (Theo JoongAng) Thứ hai, ngày 20/10/2025 16:00 GMT+7
Nhiều thanh niên Hàn Quốc chấp nhận rủi ro phạm pháp, thậm chí bị bắt cóc, để tham gia các tổ chức lừa đảo tại Campuchia với mục tiêu kiếm hàng chục triệu won mỗi tháng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Số lượng công dân Hàn Quốc đến Campuchia để làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng, trong đó có nhiều người không còn là nạn nhân bị lừa mà chủ động chấp nhận nguy cơ phạm pháp để kiếm tiền. Ông Jeon Dae-sik, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Campuchia, cho biết thực trạng này đang khiến công tác cứu trợ và hồi hương trở nên phức tạp hơn.

Ông Jeon chia sẻ với tờ Korea JoongAng Daily rằng ba năm trước, hầu hết các thanh niên Hàn Quốc đến Campuchia đều là nạn nhân bị dụ dỗ. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều người biết rõ công việc họ sắp tham gia là phi pháp, nhưng vẫn sẵn sàng dấn thân với hy vọng kiếm được hàng chục triệu won mỗi tháng. Một số thậm chí quay lại Campuchia sau khi được giải cứu.

Nhiều nghi phạm là thanh niên Hàn Quốc tham gia lừa đảo ở Campuchia bị áp giải về nước. Yonhap

Trong 16 năm hoạt động tại Campuchia, ông Jeon đã cùng nhóm cứu trợ gồm khoảng 20 người hỗ trợ đưa hơn 800 thanh niên Hàn Quốc thoát khỏi các khu nhà do tổ chức tội phạm kiểm soát. Riêng trong năm nay, họ đã giải cứu gần 400 người. Tuy nhiên, ông thừa nhận ngày càng có nhiều trường hợp “không muốn được cứu” hoặc quay lại vì không thể từ bỏ mức thu nhập bất hợp pháp.

Không ít người trong số đó bị chính quyền Hàn Quốc truy tố sau khi hồi hương. Ông Jeon dẫn chứng một thanh niên từng được cứu đã bị kết án ba năm tù vì cố tình dụ dỗ người khác tham gia đường dây lừa đảo. Điều này khiến nhiều người lo sợ bị bắt và từ chối trở về Hàn Quốc, ngay cả khi đã được giải cứu.

Thu nhập cao khiến nhiều người không muốn quay đầu

Thu nhập được cho là yếu tố chính khiến thanh niên Hàn Quốc chấp nhận dấn thân vào con đường phạm tội. Một nhân viên sòng bạc giấu tên ở Campuchia chia sẻ rằng người làm việc trong các tổ chức lừa đảo có thể kiếm được hàng chục triệu won mỗi tuần nếu “biểu hiện tốt”. Anh ta nói rằng khi đã quen với thu nhập này, nhiều người không còn muốn trở lại cuộc sống bình thường ở Hàn Quốc.

Những thanh niên này thường không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hay tiền bạc khi được giải cứu. Chi phí hồi hương vì thế do cá nhân họ tự trả. Trong trường hợp không đủ khả năng, Hiệp hội của ông Jeon sẽ đứng ra hỗ trợ. Đến nay, hiệp hội đã chi tổng cộng 400 triệu won, tương đương gần 7,5 tỷ đồng Việt Nam, để giúp công dân Hàn Quốc hồi hương.

Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ lời hứa sẽ hoàn trả khoản chi phí sau khi về nước. Một số người mất liên lạc, số khác cố tình lờ đi nghĩa vụ. Điều này khiến công tác cứu trợ lâm vào khó khăn và thiếu nguồn lực. Ông Jeon bày tỏ lo ngại rằng nếu không có biện pháp kiểm soát và hợp tác chặt chẽ giữa hai chính phủ, làn sóng công dân Hàn Quốc tham gia hoạt động phạm pháp ở Campuchia sẽ tiếp tục tăng.

Theo tờ Korea JoongAng Daily, số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia cũng tăng vọt trong những tháng gần đây. Nhiều nạn nhân ban đầu bị dụ bằng những lời hứa như “việc nhẹ lương cao” nhưng sau đó bị khống chế, cưỡng ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Một số bị nhốt trong các khu nhà có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt và phải làm việc dưới sự giám sát gắt gao.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Dưới đây là những lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn mà ý nghĩa, gửi đến những người đã lặng thầm “gieo chữ”, vun đắp ước mơ cho bao thế hệ học sinh.

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Xã hội
Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Xã hội
Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Top 5 bài phát biểu chúc mừng 20/10 hay nhất, đầy đủ nhất

Xã hội
Top 5 bài phát biểu chúc mừng 20/10 hay nhất, đầy đủ nhất

Xuất sắc tuyệt đối, nam sinh Trường Ams giành điểm cầu thứ 4 chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 về cho Hà Nội

Xã hội
Xuất sắc tuyệt đối, nam sinh Trường Ams giành điểm cầu thứ 4 chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 về cho Hà Nội

Đọc thêm

Cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy: 10 ngày, CSGT TP.HCM xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

Cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy: 10 ngày, CSGT TP.HCM xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ trong 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

TP.HCM tăng tốc liên kết vùng, kết nối cung cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc liên kết vùng, kết nối cung cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng

Chuyển động Sài Gòn

Với đa dạng các hoạt động, Chương trình Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành đặc biệt trong giai đoạn cuối năm sẽ góp phần giúp TP.HCM thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2025 đạt trên 18%.

Ông Zelensky tuyên bố chiến tranh Ukraine có thể sắp kết thúc
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố chiến tranh Ukraine có thể sắp kết thúc

Thế giới

Gặp gỡ báo chí ngày 19/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ám chỉ chiến tranh có thể sắp kết thúc, đồng thời đệ trình dự luật gia hạn thiết quân luật lên Quốc hội.

Lượng hồ sơ tuyển viên chức giáo dục lớn, Hà Nội lùi thời hạn công bố thí sinh đủ điều kiện
Xã hội

Lượng hồ sơ tuyển viên chức giáo dục lớn, Hà Nội lùi thời hạn công bố thí sinh đủ điều kiện

Xã hội

Do số lượng thí sinh nộp hồ thi tuyển viên chức giáo viên lớn, Sở GDĐT Hà Nội phải lùi thời gian công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển từ 17/10 đến 24/10.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được chỉ định chức vụ Đảng
Tin tức

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được chỉ định chức vụ Đảng

Tin tức

Tỉnh ủy Đồng Nai vừa kiện toàn nhân sự chủ chốt khi chỉ định ông Thái Bảo giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và ông Võ Tấn Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột
Chuyển động Sài Gòn

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

Chuyển động Sài Gòn

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM đang ảnh hưởng bởi hai xu hướng lớn: sự ổn định của kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) của ĐHQG-HCM và nguy cơ phương thức xét học bạ bị bãi bỏ.

Chính phủ sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Chính phủ sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức Chính phủ tinh gọn, khoa học, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện. Nhiệm kỳ tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp.

Nữ diễn viên phim “Mưa đỏ” lần đầu kể về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên phim “Mưa đỏ” lần đầu kể về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Thúy Hà của phim "Mưa đỏ" lần đầu chia sẻ về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, khiến chị kiệt quệ về sức lực lẫn tinh thần.

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN
Nhà nông

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Nhà nông

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu người dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN. Đầu giờ chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo các địa phương triển khai phương án ứng phó bão số 12, yêu cầu người dân dự trữ đủ lương thực ít nhất 3 ngày và chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có tình huống ngập sâu, sạt lở.

Phú Mỹ tung ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70
Doanh nghiệp

Phú Mỹ tung ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70

Doanh nghiệp

Ngày 17/10/2025, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cho biết ngay đầu quý IV đã đưa ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70. Sản phẩm này tiếp nối thành công của Hữu cơ Phú Mỹ Organic 60, vốn đã ra mắt trong quý II/2025 và nhanh chóng chiếm được niềm tin của thị trường cũng như bà con nông dân nhờ chất lượng vượt trội.

Tây Ninh cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tham vọng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Đông Nam Á
Nhà nông

Tây Ninh cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tham vọng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Đông Nam Á

Nhà nông

Sau sáp nhập với tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh mới, có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi. Vì vậy, Tây Ninh cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp lớn như De Heus, Hùng Nhơn đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi công nghệ cao, sớm đưa vào vận hành.

TP.HCM đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc xe điện vào năm 2030
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc xe điện vào năm 2030

Chuyển động Sài Gòn

Lưới điện do Tổng công ty Điện lực thành phố quản lý, vận hành, luôn đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc phương tiện giao thông, theo từng kịch bản đã được xây dựng.

Cổ phiếu bất động sản cũng lâm cảnh bán tháo trong phiên thị trường chứng khoán 'bay' gần 100 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản cũng lâm cảnh bán tháo trong phiên thị trường chứng khoán "bay" gần 100 điểm

Nhà đất

Phiên giao dịch đầu tuần 20/10 khép lại trong sắc “xanh lơ” khi nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt lao dốc, 40 mã giảm sàn, không mã nào tăng trần. Tâm lý hoảng loạn bao trùm khi VN-Index “rơi tự do” gần 95 điểm.

Áp lực bán tháo 'thổi bay' gần 95 điểm của VN-Index
Kinh tế

Áp lực bán tháo "thổi bay" gần 95 điểm của VN-Index

Kinh tế

Dưới áp lực bán tháo trong những phút cuối khiến 150 mã giảm kịch biên độ, kéo theo VN-Index mất hơn 94 điểm. Đây là phiên giảm điểm kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam từ trước đến nay.

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?
Thể thao

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?

Thể thao

Sau lễ bốc thăm SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia đã có những chia sẻ khi đội bóng của ông nằm cùng bảng đấu với U22 Việt Nam và U22 Lào.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) bao giờ đạt cường độ cực đại, cảnh báo mưa cực lớn ở những tỉnh này?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) bao giờ đạt cường độ cực đại, cảnh báo mưa cực lớn ở những tỉnh này?
4

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão FENGSHEN) và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi lượng mưa trên 900mm.

Lọt danh sách chậm đóng BHXH tháng 9/2025, Thiết bị công nghệ Y tế Việt kinh doanh ra sao?
Kinh tế

Lọt danh sách chậm đóng BHXH tháng 9/2025, Thiết bị công nghệ Y tế Việt kinh doanh ra sao?

Kinh tế

Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Y tế Việt bị Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội “nhắc tên” chậm đóng BHXH với số tiền chậm đóng gần 377,8 triệu đồng.

Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước
Tin tức

Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước

Tin tức

Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại: Nhà vàng lại 'cháy hàng', chợ đen có diễn biến mới
Thị trường

Giá vàng hôm nay tăng trở lại: Nhà vàng lại "cháy hàng", chợ đen có diễn biến mới

Thị trường

Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục bất động. Nhu cầu mua vàng của người dân rất lớn khi hiện tượng xếp hàng tái diễn. Trong khi, thị trường chợ đen vẫn sôi động nhưng bớt "ngáo giá".

Divo Tùng Dương nói gì về ca sĩ AI hát hoàn hảo hơn ca sĩ hát thật?
Văn hóa - Giải trí

Divo Tùng Dương nói gì về ca sĩ AI hát hoàn hảo hơn ca sĩ hát thật?

Văn hóa - Giải trí

Trong buổi ra mắt 2 MV “Mẹ hiền dấu yêu” và “Hà Nội đêm giao mùa” của nhạc sĩ Nhuận Phú, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ về tuổi thơ, rửa bát, quét nhà… và quan điểm, liệu rằng ca sĩ AI có chiếm lĩnh thị phần âm nhạc của ca sĩ thật không?

Nhận 7,5 triệu USD bồi thường vì vấp rễ cây
Xã hội

Nhận 7,5 triệu USD bồi thường vì vấp rễ cây

Xã hội

Cô Justine Gurrola bị thương nặng sau cú ngã vì rễ cây trồi lên trên vỉa hè, buộc thành phố Whittier, Mỹ phải chịu trách nhiệm và bồi thường 7,5 triệu USD.

Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong
Tin tức

Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong

Tin tức

Cảnh sát cho biết thông tin tài xế nhảy cầu sau va chạm giao thông là không chính xác. Người này hiện đang làm việc với Công an phường Long Biên.

Vừa tỉnh giấc, nông dân Tây Ninh hoảng hốt vì nước ngập trắng vườn
Nhà nông

Vừa tỉnh giấc, nông dân Tây Ninh hoảng hốt vì nước ngập trắng vườn

Nhà nông

Đầu tư toàn bộ vốn vay vào 2ha trồng dừa, ổi, nuôi cá tai tượng, sáng ngủ dậy, anh nông dân ở Tây Ninh như người mất hồn khi khu vườn nước ngập trắng xóa.

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trang trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ đưa ra thị trường?
Nhà nông

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trang trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ đưa ra thị trường?

Nhà nông

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ cung ứng ra thị trường?. Nhiều hộ chăn nuôi lợn ở Đồng Nai đang tất bật tái đàn, tăng đàn để kịp nguồn cung cho thị trường Tết 2026. Chuồng trại được cải tạo, con giống được chọn kỹ, ai cũng kỳ vọng vụ nuôi lợn ở Đồng Nai sẽ trúng lớn.

Thiên tai, bão lũ nhắc nhở ta điều gì?
Kính đa tròng

Thiên tai, bão lũ nhắc nhở ta điều gì?

Kính đa tròng

Không thể nói rằng thiên tai là điều bất ngờ. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, với trung bình 6 - 8 cơn bão mỗi năm. Nhưng điều đáng lo hơn là, dù biết trước, chúng ta vẫn bị động...

Nước lũ tuột ầm ầm, dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) đắp bờ bao, gia cố đê, 2 sông nào báo động triều cường?
Nhà nông

Nước lũ tuột ầm ầm, dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) đắp bờ bao, gia cố đê, 2 sông nào báo động triều cường?

Nhà nông

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh ngày 20/10 phát cảnh báo lũ khẩn cấp, cấp độ rủi ro trên sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây ở Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An).

Từ Hội thề Lũng Nhai đến Hội thề Đông Quan: Sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh hiếm có
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hội thề Lũng Nhai đến Hội thề Đông Quan: Sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh hiếm có

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu gọi Hội thề Lũng Nhai là sự mở đầu thì Hội thề Đông Quan là sự kết thúc của cuộc khởi nghĩa và kháng chiến chống Minh của quân dân Đại Việt. Một sự khởi đầu và kết thúc tuyệt đẹp, thể hiện tư tưởng nhân nghĩa, nhân văn, cốt cách và tầm cao văn hóa giữ nước của người Việt. Cách mở đầu và kết thúc chiến tranh như vậy trong lịch sử quân sự thế giới thật hiếm có.

Con động vật hoang dã này bay giỏi, ham bắt gà con vừa được cứu hộ thành công ở Hải Phòng, đó là loài gì?
Nhà nông

Con động vật hoang dã này bay giỏi, ham bắt gà con vừa được cứu hộ thành công ở Hải Phòng, đó là loài gì?

Nhà nông

Con động vật hoang dã bay giỏi, ham bắt gà con này là diều hoa Miến Điện (dân gian gọi là con diều hâu) thuộc họ đại bàng- Accipitridae). Hạt Kiểm lâm khu vực II, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng vừa cứu hộ một cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp tái thả an toàn về môi trường tự nhiên.

Lê Giang “cứng người” trước bản sao có giọng điệu, cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình
Văn hóa - Giải trí

Lê Giang “cứng người” trước bản sao có giọng điệu, cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Lê Giang “cứng người”, kinh ngạc trước bản sao có giọng điệu và cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình trong “A.I là ai?”.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

4

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng