Thanh niên Hàn Quốc liều lĩnh gia nhập đường dây lừa đảo tại Campuchia vì tiền

Số lượng công dân Hàn Quốc đến Campuchia để làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng, trong đó có nhiều người không còn là nạn nhân bị lừa mà chủ động chấp nhận nguy cơ phạm pháp để kiếm tiền. Ông Jeon Dae-sik, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Campuchia, cho biết thực trạng này đang khiến công tác cứu trợ và hồi hương trở nên phức tạp hơn.

Ông Jeon chia sẻ với tờ Korea JoongAng Daily rằng ba năm trước, hầu hết các thanh niên Hàn Quốc đến Campuchia đều là nạn nhân bị dụ dỗ. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều người biết rõ công việc họ sắp tham gia là phi pháp, nhưng vẫn sẵn sàng dấn thân với hy vọng kiếm được hàng chục triệu won mỗi tháng. Một số thậm chí quay lại Campuchia sau khi được giải cứu.

Nhiều nghi phạm là thanh niên Hàn Quốc tham gia lừa đảo ở Campuchia bị áp giải về nước. Yonhap

Trong 16 năm hoạt động tại Campuchia, ông Jeon đã cùng nhóm cứu trợ gồm khoảng 20 người hỗ trợ đưa hơn 800 thanh niên Hàn Quốc thoát khỏi các khu nhà do tổ chức tội phạm kiểm soát. Riêng trong năm nay, họ đã giải cứu gần 400 người. Tuy nhiên, ông thừa nhận ngày càng có nhiều trường hợp “không muốn được cứu” hoặc quay lại vì không thể từ bỏ mức thu nhập bất hợp pháp.

Không ít người trong số đó bị chính quyền Hàn Quốc truy tố sau khi hồi hương. Ông Jeon dẫn chứng một thanh niên từng được cứu đã bị kết án ba năm tù vì cố tình dụ dỗ người khác tham gia đường dây lừa đảo. Điều này khiến nhiều người lo sợ bị bắt và từ chối trở về Hàn Quốc, ngay cả khi đã được giải cứu.

Thu nhập cao khiến nhiều người không muốn quay đầu

Thu nhập được cho là yếu tố chính khiến thanh niên Hàn Quốc chấp nhận dấn thân vào con đường phạm tội. Một nhân viên sòng bạc giấu tên ở Campuchia chia sẻ rằng người làm việc trong các tổ chức lừa đảo có thể kiếm được hàng chục triệu won mỗi tuần nếu “biểu hiện tốt”. Anh ta nói rằng khi đã quen với thu nhập này, nhiều người không còn muốn trở lại cuộc sống bình thường ở Hàn Quốc.

Những thanh niên này thường không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hay tiền bạc khi được giải cứu. Chi phí hồi hương vì thế do cá nhân họ tự trả. Trong trường hợp không đủ khả năng, Hiệp hội của ông Jeon sẽ đứng ra hỗ trợ. Đến nay, hiệp hội đã chi tổng cộng 400 triệu won, tương đương gần 7,5 tỷ đồng Việt Nam, để giúp công dân Hàn Quốc hồi hương.

Tuy nhiên, không phải ai cũng giữ lời hứa sẽ hoàn trả khoản chi phí sau khi về nước. Một số người mất liên lạc, số khác cố tình lờ đi nghĩa vụ. Điều này khiến công tác cứu trợ lâm vào khó khăn và thiếu nguồn lực. Ông Jeon bày tỏ lo ngại rằng nếu không có biện pháp kiểm soát và hợp tác chặt chẽ giữa hai chính phủ, làn sóng công dân Hàn Quốc tham gia hoạt động phạm pháp ở Campuchia sẽ tiếp tục tăng.

Theo tờ Korea JoongAng Daily, số vụ bắt cóc công dân Hàn Quốc tại Campuchia cũng tăng vọt trong những tháng gần đây. Nhiều nạn nhân ban đầu bị dụ bằng những lời hứa như “việc nhẹ lương cao” nhưng sau đó bị khống chế, cưỡng ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Một số bị nhốt trong các khu nhà có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt và phải làm việc dưới sự giám sát gắt gao.

